Коронавирус в России, последние новости на 2 апреля 2020 года: Штрафы за фейки и нарушение карантина, кабмин сможет вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые ранее рассмотрела Государственная Дума после его обращения к нации в связи со вспышкой коронавируса.

В частности, президент утвердил инициативу о штрафах за распространение фейков о коронавирусе и нарушение карантина. Более того, предусмотрена уголовная ответственность: до семи лет тюрьмы грозит злоумышленнику, намерено нарушившему карантин и заразившему других. Кстати, в пресс-службе МВД РФ уже отчитались, что полиция привлекла к административной ответственности 1250 нарушителей карантина. Особый акцент правоохранители делают на на розыске лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора по самоизоляции.

Правительство получило право вводить режим чрезвычайной ситуации и координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых будет дополнен "распространением заболевания, представляющего опасность для населения".

Правительство зарезервирует на борьбу с эпидемией и антикризисные меры 1,4 триллиона рублей. Существенная часть из этой суммы пойдет на поддержу наиболее пострадавших отраслей экономики - общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров. Патриарх Кирилл просит верующих ответственно подойти к соблюдению карантина . В пятницу предстоятель РПЦ объедет Москву с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский. А вот прихожан Церковь призывает оставаться дома и обращаться к богу с молитвой, не нарушая режима самоизоляции.