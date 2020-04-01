Хабиб Нурмагомедов объявил, что его бой против Тони Фергюсона на UFC 249 был отменен из-за коронавируса

То событие, которое должно было стать одним из грандиознейших спортивных в 2020 году, не состоится. Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который был запланирован на 18 апреля, пал жертвой коронавируса, как и множество спортивных событий - был отменен. Об этом сообщил лично у себя в соцсетях чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

- Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя? - пишет у себя в Инстаграме Хабиб, говоря о том, как его дела сейчас в принципе. И постепенно вываливает на своих фанатов главную новость. - Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это, - говорит Хабиб Нурмагомедов, намекая на пандемию коронавируса, из-за которой сейчас немало проблем во всем мире.

И спортсмен говорит, что в данной ситуации не может быть выше обстоятельств, которые возникли перед ним. И по этой причине пришлось отказаться от поединка с Тони Фергюсоном:

- Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?

Завершая свой спич в личном Инстаграме пожеланием добра и здоровья всем свои почитателям:

- Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Бой этих двух спортсменов не может пройти вот уже несколько лет. Его пытались организовать в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Но дважды он срывался по вине Хабиба, дважды - из-за Фергюсона. В пятый раз виной всему стала пандемия коронавируса.

Отметим, что согласно последним данным, в мире заразились коронавирусом уже 911 308 человек, 45 497 - погибли, 191 673 - полностью выздоровели.