2020-04-01T22:32:03+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов объявил, что его бой против Тони Фергюсона на UFC 249 был отменен из-за коронавируса

Борец сделал заявление у себя в Инстаграме, сообщив о судьбе поединка 18 апреля
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов не подерется с Тони Фергюсоном из-за коронавируса.Хабиб Нурмагомедов не подерется с Тони Фергюсоном из-за коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

То событие, которое должно было стать одним из грандиознейших спортивных в 2020 году, не состоится. Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который был запланирован на 18 апреля, пал жертвой коронавируса, как и множество спортивных событий - был отменен. Об этом сообщил лично у себя в соцсетях чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

- Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя? - пишет у себя в Инстаграме Хабиб, говоря о том, как его дела сейчас в принципе. И постепенно вываливает на своих фанатов главную новость. - Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это, - говорит Хабиб Нурмагомедов, намекая на пандемию коронавируса, из-за которой сейчас немало проблем во всем мире.

И спортсмен говорит, что в данной ситуации не может быть выше обстоятельств, которые возникли перед ним. И по этой причине пришлось отказаться от поединка с Тони Фергюсоном:

- Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?

Завершая свой спич в личном Инстаграме пожеланием добра и здоровья всем свои почитателям:

- Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Бой этих двух спортсменов не может пройти вот уже несколько лет. Его пытались организовать в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Но дважды он срывался по вине Хабиба, дважды - из-за Фергюсона. В пятый раз виной всему стала пандемия коронавируса.

Отметим, что согласно последним данным, в мире заразились коронавирусом уже 911 308 человек, 45 497 - погибли, 191 673 - полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Леонид Федун о снижении зарплат в "Спартаке": Просто у нас дружная команда
Владелец народной команды рассказал "КП", как ему удалось договориться с футболистами о снижении зарплат на 40 процентов, что только в первый месяц карантина поможет сэкономить клубу более миллиона евро [аудио]
Новости 24
Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
В России выписали штрафы 1250 нарушителям карантина
Эксперт всецело поддержал введение уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации
В МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции
«Вспомогательный склад для трупов»: американские медики рассказали о ситуации в стране
Коронавирус в США: число заболевших превысило 200 тыс.
ВОЗ: в ближайшие несколько дней на планете будет миллион заболевших коронавирусом
119 российских спортсменов находятся за рубежом
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
МВД РФ: режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно
Китайский студент вернул коронавирус в Ухань из Великобритании
Ученые назвали самый явный симптом коронавируса
Ограничивать движение между Москвой и Подмосковьем из-за коронавируса не станут
Путин назвал нынешнюю ситуацию с ценами на нефть вызовом для России
RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом
Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина
Эксперт оценила, возможны ли перебои поставок товаров в Россию из-за границы
Путин подписал закон о праве кабмина вводить ЧС
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина
Путин сообщил, что на карантине в России находится более 3,3 млн человек
Голикова: испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся 29 июня
РЖД временно отменит сбор за возврат неиспользованных билетов
Эксперты рассказали, какое цифровое будущее ждет Россию после коронавируса
Роспотребнадзор: «Выходную» неделю надо продлить
«Никто заборов городить не будет»: Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и области не планируется