Анекдоты: Когда правительство закроет салоны красоты, мы увидим вещи похуже коронавируса
- Ты понимаешь, что в стране происходит?
- Да все просто, сейчас объясню...
- Объяснить я и сам могу, я понять не могу.
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Объявление:
«Специальное предложение от ялтинских врачей: рентген с обезьянкой!»
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Шутка из интернета.
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Объявление:
«Срочно! Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги».
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А вы задумывались, как мы после всего этого вернемся в офис, ГДЕ НЕЛЬЗЯ ПОСРЕДИ РАБОЧЕГО ДНЯ сделать 15-минутный перерыв на интернет-порнушку?
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- Мама, я все съел!
- Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.
* * *
- Женщина, положите рулон на место! Это обои.
ИСТОЧНИК KP.RU