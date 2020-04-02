2020-04-01T22:40:11+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Когда правительство закроет салоны красоты, мы увидим вещи похуже коронавируса

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- Ты понимаешь, что в стране происходит?

- Да все просто, сейчас объясню...

- Объяснить я и сам могу, я понять не могу.

* * *

Объявление:

«Специальное предложение от ялтинских врачей: рентген с обезьянкой!»

* * *

Шутка из интернета.

Шутка из интернета.

* * *

Объявление:

«Срочно! Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги».

* * *

А вы задумывались, как мы после всего этого вернемся в офис, ГДЕ НЕЛЬЗЯ ПОСРЕДИ РАБОЧЕГО ДНЯ сделать 15-минутный перерыв на интернет-порнушку?

* * *

- Мама, я все съел!

- Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

* * *

- Женщина, положите рулон на место! Это обои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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