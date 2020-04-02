2020-04-02T08:33:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 2 апреля 2020: за время борьбы с инфекцией выздоровели более 16 тысяч человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 2 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 2 апреля 2020: число заболевших достигло 110 574Коронавирус в Италии, последние новости на 2 апреля 2020: число заболевших достигло 110 574Фото: REUTERS
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Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным новостям на 2 апреля 2020 года, в Италии от коронавируса скончались уже 13 155 человек, число случаев заболевания достигло 110 574. А выздоровели за время борьбы с инфекцией 16 847 человек.

В Италии делают все, чтобы остановить эпидемию: там закрыты образовательные учреждения, кафе, бары, ночные клубы. Даже запретили церемонии свадеб и похорон. И, конечно, без экстренной необходимости из квартир и домов местным жителям выходить запрещено. Штрафы за нарушение карантина - от 400 евро до 3 тысяч евро. Режим ЧП в стране объявлен до 31 июля. Разумеется, ограничительные меры могут снять раньше - все зависит от эпидемиологической обстановки.

На текущий момент помощь Италии оказывают страны, которые меньше пострадали от коронавируса. К примеру, Турция, которая недавно отправила в Италию самолет с медицинским грузом. А медики, в том числе и из других стран, работают, не покладая рук. В числе важных процедур - дезинфекция различных учреждений, к примеру, домов престарелых.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 2 апреля 2020 года, в Бергамо начали подготавливать госпиталь с отделением реанимации и лабораторией, где будет 142 койко-места для заболевших. А в цехах автомобильной компании Lamborghini начнут производить медицинские маски и защитные экраны для лиц.

Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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