2020-04-02T15:07:34+03:00
Экономика

Оформление больничных листов для пожилых людей на карантине: как правильно это сделать и кто сможет получить

Правила оформления больничных листов для пожилых людей на карантине
Владимир НИКОЛАЕВ
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Как правильно оформить больничный лист, если вы на карантине — об этом подробно говорится во временных правилах, утвержденных правительством РоссииКак правильно оформить больничный лист, если вы на карантине — об этом подробно говорится во временных правилах, утвержденных правительством РоссииФото: Shutterstock
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Как правильно оформить больничный лист, если вы на карантине — об этом подробно говорится во временных правилах, утвержденных правительством России, соответствующее постановление подписал премьер Мишустин.

КОГО КАСАЕТСЯ

Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются тем, кому исполнилось 65 лет и старше и кто находится на карантине или временной самоизоляции.

НА КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫДАЕТСЯ

Этот листок нетрудоспособности оформляется на 14 дней сразу: с 6 по 19 апреля включительно. Так что продлевать его не надо.

НУЖНО БЫТЬ БОЛЬНЫМ?

Нет, больны вы или нет, это не имеет значения. Главное, что вы не имеете возможности ходить на работу. Приехали из-за границы, например, и находитесь на карантине. Или ваше предприятие приостановило работу и вы сидите из-за этого дома.

А ЕСЛИ Я НА УДАЛЕНКЕ?

Если вы продолжаете работать в дистанционном режиме, то вам этот больничный выплачиваться не будет. Не оплачивается он и если вы находитесь в отпуске.

ЕСЛИ Я БУДУ НА ДАЧЕ- ЭТО НЕ СТАНЕТ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА?

Нет, в постановлении четко оговаривается, что человек может находиться как по месту постоянного проживания, так и по месту временного пребывания, фактического нахождения, «в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках».

ЕСЛИ Я НАРУШУ РЕЖИМ?

Если вы будете замечены в нарушении режима самоизоляции или карантина, деньги вам выплачены не будут. Более того, в постановлении говорится: «В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду социального страхования причиненный ущерб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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