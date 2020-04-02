В Ленинградской области более тысячи волонтеров помогают людям во время самоизоляции

Более тысячи жителей Ленинградской области стали волонтерами и присоединились к мобильным отрядам, помогающим пенсионерам и одиноким людям во время карантина. Добровольцы участвуют в движениях #МыВместе, #Добрыйсосед и «Волонтеры-медики»: покупают продукты, доставляют из аптек лекарства, решают бытовые вопросы - когда нужно вынести мусор или погулять с собакой. В первую очередь они помогают тем, кто соблюдает строгий режим самоизоляции и не выходит из дома даже в магазин, например, людям старше 65 лет и инвалидам.

Стать добровольцем может любой ленинградец: главные требования - возраст старше 18 лет и хорошее самочувствие, без признаков простуды и ОРВИ и без хронических заболеваний дыхательной системы. Отправляясь по квартирам, волонтеры обязательно пользуются медицинскими средствами защиты — масками и перчатками.

Добровольцы помогают пожилым и одиноким людям с доставкой продуктов и лекарств. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что волонтеры движения «Добрый сосед» будут обеспечиваться всеми необходимыми средствами защиты за счет региона. Всего для ленинградских добровольцев закуплено четыре тысячи масок и антисептиков. Тысячу из них приобрел Комитет по молодежной политике Ленинградской области, еще три тысячи комплектов масок и антисептиков предоставил Общероссийский народный фронт.

Волонтеры помогут вынести мусор или погулять с собакой. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

Волонтеры работают почти во всех городах и поселках региона. В Сосновом Бору, например, заявки от пожилых и одиноких людей на доставку продуктов и медикаментов принимает отдел по молодежной политике администрации города. К добровольческому движению привлекают и местные предприятия: администрация Соснового Бора предложила промышленникам не оставаться в стороне и помочь пенсионерам и инвалидам.

Еще в нескольких городах ленинградской области появились штабы для оказания помощи пожилым людям. Они открываются на базе отделов молодежной политики местных администраций и волонтерских движений. Каждый такой штаб принимает звонки ленинградцев и выясняет, чем конкретно можно помочь каждому человеку, а затем координирует действия волонтеров.

Добровольцы обходят квартиры и дома строго в защитных масках. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

Напомним, Ленинградская область с 31 марта перешла на режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко. Передвижение жителей области ограничивается рамками муниципального образования, при этом ленинградцы не должны без необходимости покидать свои дома.