ВКонтакте и Одноклассники начали удваивать бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса

ВКонтакте и Одноклассники запускают акцию для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах. Кроме того, соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации.

ВКонтакте будет удваивать бюджет на рекламные кампании, запущенные из мобильного приложения. Продвижение сообщества — самый удобный инструмент VK для начинающих предпринимателей и малого бизнеса: для запуска рекламы достаточно нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе. Не нужно даже тратить время на настройки: система сама предложит аудиторию и бюджет.

Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«Сейчас непростое время для предпринимателей: режим самоизоляции населения требует мгновенной реакции и оперативных изменений в бизнес-процессах. ВКонтакте всегда помогала компаниям с развитием своего дела, предоставляя простые инструменты для быстрого старта в онлайне. Теперь, чтобы дополнительно поддержать предпринимателей, мы решили удваивать бюджеты на рекламное продвижение. Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв. Более того, ресторанам и кафе, перешедшим в новый для себя режим работы с доставкой, мы подарим ещё 3 000 рублей на рекламу для поиска клиентов в VK».

Одноклассники удвоят сумму, которую пользователь внесёт на счёт рекламного кабинета ОК. В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы в соцсети, при этом настройка рекламы не потребует знаний в интернет-продвижении: достаточно выбрать нужную аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Система выставит оптимальные настройки. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод по инструкции на портале ОК.Бизнес (business.ok.me), затем перейти в рекламный кабинет (ok.ru/adsmanager) с любого устройства и пополнить баланс. Платёж сразу будет удвоен бонусными средствами.

Андрей Карпов, менеджер по развитию SMB, Одноклассники:

«В условиях самоизоляции аудитория ОК много времени проводит в онлайне, и для бизнеса это отличный шанс получить новых клиентов и поддержать связь с текущими. Важно, что получить бонусные средства в ОК можно при продвижении с любой платформы – благодаря этому всем предпринимателям будет удобно запустить рекламу в соцсети и в несколько кликов начать привлекать клиентов».

Подробные условия акции можно прочитать: для VK — в статье, для OK — на странице business.ok.me.

Одноклассники помогут предпринимателям освоить инструменты соцсети и возможности для максимально эффективного продвижения. В ближайшие три недели в группе «ОК.Бизнес» пройдёт серия из девяти вебинаров в прямом эфире. Зрители узнают, как создать и вести группу в ОК, какой контент пользуется популярностью в соцсети, как анализировать статистику группы или профиля, как работать с приложениями внутри группы и настроить колл-центр, а также с помощью каких рекламных форматов можно продвигаться наиболее эффективно. Вебинары будут проходить в 15:00 каждый понедельник, среду и пятницу. Первый вебинар состоится 3 апреля.

Для помощи предпринимателям команда ВКонтакте для бизнеса собрала на специальном сайте актуальные акции, полезные материалы и вебинары как от VK, так и от других платформ. Кроме того, через Поддержку ВКонтакте для бизнеса представители МСП могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от Mail.ru Group.

Помимо этого, в сообществе ВКонтакте для бизнеса предприниматели могут присоединиться к тематической беседе, где обсуждаются актуальные проблемы и способы их решения. Представители бизнеса могут получить и информационную поддержку — для этого нужно рассказать о своих антикризисных предложениях под записью.

Ранее Mail.ru Group объявила о том, что выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.