2020-04-02T19:41:50+03:00
Общество

Подпишите себя и своих близких на любые издания «Комсомольской правды» прямо из дома

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Позаботьтесь о близких, оформите подписку не выходя из домаПозаботьтесь о близких, оформите подписку не выходя из домаФото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями в интернете, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты. Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

А еще, не выходя из дома, можно подписаться на наши детские журналы. Дети особенно страдают от сиденья дома. Им скучно, поэтому они разносят дом и мучают родителей сотнями вопросов. А наши журналы с комиксами, активити, увлекательными заданиями – отличный способ хотя бы на какое-то время занять подрастающее поколение.

И не забудьте про еженедельник «Экспресс газета» - самый популярный таблоид в России, который публикует откровенные факты о жизни публичных персон, острые репортажи о громких событиях в стране и познавательную информацию об окружающем мире.

Подписка через сайт

1.Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»

2.Выберите издание и сделайте заказ

3.Оплатите подписку удобным способом

4.Издание будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка по СМС

Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).

Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

1. Выберите тариф подписки и отправьте код на 8-916-777- 51-03

2. В течение 10 минут подтвердите заказ

3. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа

5. Последует звонок оператора

6. Сообщите адрес

7 Издание будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка Сбербанк Онлайн

1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне

2. Введите код доступа

3.Выберите раздел «Платежи»

4. Введите в поиске «Комсомольская правда»

5. Заполните ФИО и адрес

6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «название издания», количество месяцев, сумма, телефон

7. Подтвердите оплату

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки

10. Издание будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт «Почты России»

1.Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru

2.Выберите издание

3.Оплатите подписку

4.Издание будет приходить в ваш почтовый ящик

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Пишите и звоните: raspr@kp.ru ,8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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