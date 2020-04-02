Подпишите себя и своих близких на любые издания «Комсомольской правды» прямо из дома
«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями в интернете, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.
Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты. Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.
А еще, не выходя из дома, можно подписаться на наши детские журналы. Дети особенно страдают от сиденья дома. Им скучно, поэтому они разносят дом и мучают родителей сотнями вопросов. А наши журналы с комиксами, активити, увлекательными заданиями – отличный способ хотя бы на какое-то время занять подрастающее поколение.
И не забудьте про еженедельник «Экспресс газета» - самый популярный таблоид в России, который публикует откровенные факты о жизни публичных персон, острые репортажи о громких событиях в стране и познавательную информацию об окружающем мире.
Подписка через сайт
1.Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»
2.Выберите издание и сделайте заказ
3.Оплатите подписку удобным способом
4.Издание будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка по СМС
Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).
Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.
1. Выберите тариф подписки и отправьте код на 8-916-777- 51-03
2. В течение 10 минут подтвердите заказ
3. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора
4. С мобильного счета будет снята сумма заказа
5. Последует звонок оператора
6. Сообщите адрес
7 Издание будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка Сбербанк Онлайн
1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне
2. Введите код доступа
3.Выберите раздел «Платежи»
4. Введите в поиске «Комсомольская правда»
5. Заполните ФИО и адрес
6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «название издания», количество месяцев, сумма, телефон
7. Подтвердите оплату
8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора
9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки
10. Издание будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка через сайт «Почты России»
1.Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru
2.Выберите издание
3.Оплатите подписку
4.Издание будет приходить в ваш почтовый ящик
При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца
Есть вопросы? Пишите и звоните: raspr@kp.ru ,8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 19.00).
ИСТОЧНИК KP.RU