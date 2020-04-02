Подпишите себя и своих близких на любые издания «Комсомольской правды» прямо из дома

«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями в интернете, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

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2.Выберите издание

3.Оплатите подписку

4.Издание будет приходить в ваш почтовый ящик

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Пишите и звоните: raspr@kp.ru ,8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 19.00).