2020-04-09T07:20:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 9 апреля 2020: соблюдение карантина контролируют через смартфоны

Рассказываем о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Турции на 9 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 9 апреля 2020: число случаев заболевания достигло 38 тысячКоронавирус в Турции, последние новости на 9 апреля 2020: число случаев заболевания достигло 38 тысячФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 9 апреля 2020 года таковы: число случаев заболевания достигло 38 226, скончались от инфекции 812 человек, а выздоровели - 1 846 человек.

Как и в других странах, в Турции действуют ограничительные меры: все места массового скопления людей закрыты, на улицу можно выйти в случае только крайней необходимости, а детям и подросткам старше 20 лет и пенсионерам старше 65 лет и вовсе запретили выходить из дома. В крупных городах закрыт въезд и выезд, временно остановлено международное авиасообщение. В связи с пандемией туристический сезон может начаться только в конце моя.

Пока в стране нет дефицита медицинских масок и перчаток, как в некоторых других странах. Мало того, Турция по мере возможностей посылает грузы с гуманитарной помощью тем странам, которые пострадали от пандемии больше всех. Также в стране планируется строительство новых госпиталей для зараженных.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 9 апреля 2020 года, в стране начали отслеживать через смартфоны соблюдение карантина. Допустим, заболевший мужчина, который лечится дома, выходит на улицу, и ему сразу приходит смс с предупреждением, а также поступает телефонный звонок. Если же он все равно будет нарушать карантин, за дело возьмется полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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