2020-04-09T17:40:17+03:00
Спорт

Когда Овечкин сможет поставить очередной рекорд?

В Национальной хоккейной лиге рассматривают вариант доиграть сезон в августе
Сергей КИРИЛЛОВ
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Приостановка сезона прервала голевую серию Александра Овечкина.Приостановка сезона прервала голевую серию Александра Овечкина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приостановка сезона прервала голевую серию Александра Овечкина. На момент прекращения регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» лидировал в споре снайперов, забросив уже 48 шайб в 68 матчах. До заветной отметки в 50 шайб оставалось еще чуть-чуть. Ови в своей карьере уже 8 раз делал «полтинник» за сезон. Больше только у легендарных Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые преодолевали этот рубеж по 9 раз. И вот Овечкин мог их догнать, а заодно и приблизиться к главному рекорду Гретцки, забросившего за карьеру 894 шайбы. У Александра сейчас на счету 706 голов, и чтобы догнать канадца ему понадобится еще четыре таких же забивных сезона.

Кстати, сам Уэйн Гретцки не против того, чтобы Ови побил его рекорд.

«Говорил уже тысячу раз: я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея. Никто не отберет у меня то, что сделал я, и я горжусь этим. А если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, надеюсь, стану первым, кто пожмет ему руку», – сказал Гретцки.

А в НХЛ, тем временем, уже разработали план С. Вчера руководство Лиги обсуждало вариант доигровки сезона в августе, без зрителей. При этом предлагается не проводить 12 оставшихся туров, а сразу начать с плей-офф, определив 16 команд по настоящему положению в таблице. Американские СМИ сообщают, что НХЛ уже попросила клубы обеспечить готовность арен в середине лета.

Но отступит ли к тому времени эпидемия? На 9 апреля в США было 446 205 заболевших коронавирусом, 22 909 из которых умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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