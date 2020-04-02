Последние новости на утро 2 апреля 2020: В России предложили продлить нерабочую неделю, а в США обанкротился крупный производитель сланцевой нефти

В правительстве России предложили продлить ранее объявленную в стране из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 нерабочую неделю.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова во время дистанционного совещания с президентом Владимиром Путиным накануне.

1 апреля глава российского государства подписал закон о расширении полномочий кабмина в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и сказал, что ситуация с COVID-19 в нашей стране усложняется. Ранее он обратился к гражданам России с просьбой серьезно отнестись к принимаемым мерам, даже если они кому-то кажутся несколько избыточными: «Береженого Бог бережет».

Кроме того, вчера в России ввели уголовное наказание за нарушение карантина и фейки об эпидемиях. Нарушителей будут наказывать крупными штрафами или даже лишением свободы. Так, инфицированному человеку, который сознательно заражал других, и это привело к смерти людей, может грозить до семи лет заключения.

К слову, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров убежден, что вспышка коронавируса в нашей стране должна закончиться с наступлением летних месяцев.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, уточнив, что пик распространения заболевания в России еще не пройден, его следует ожидать «как минимум в середине следующей недели».

Тем временем российские полицейские выявили и привлекли к административной ответственности 1250 человек, которые вернулись домой из зарубежных поездок и нарушили карантин. В МВД России уточнили, что при выявлении граждан, пренебрегающих установленными запретами и ограничениями, особый «акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора».

Новость из США: обанкротился крупный производитель сланцевой нефти. Американская буровая компания Whiting Petroleum Corp стала первой жертвой нефтяного кризиса и теперь намерена начать процесс «финансовой реструктуризации».

Несколько громких заявлений прозвучало этой ночью от Дональда Трампа. Например, он объявил о начале совместной с 22 странами масштабной операции по борьбе с наркотиками в Западном полушарии, дабы помешать наркокартелям «использовать пандемию» коронавируса COVID-19 и «угрожать жизням американцев».

Также Трамп выразил уверенность, что рано или поздно Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ситуации на нефтяном рынке. Причем, по мнению американского лидера, соглашения двух стран по этому вопросу не придется ждать слишком долго, и он объяснил, почему так считает.

А еще он подтвердил, что в стране на фоне пандемии коронавируса COVID-19 заканчивается запас защитных масок, респираторов, медицинских халатов и перчаток, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

Кстати, этой ночью в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди приземлился самолет с российской гумпомощью на борту. Он доставил в Штаты медицинское оборудование и защитные средства.

Российские военные врачи, которые помогают итальянским коллегам бороться с COVID-19, рассказали о своей работе в Италии. В частности, медики описали странные смерти пациентов: в пансионате для пожилых людей города Громо несколько человек с подтвержденной анализами коронавирусной инфекцией, но без каких-либо серьезных признаков болезни, просто уснули и не проснулись.

И напоследок – новость из Тель-Авива: в Израиле коронавирусом заразился глава Минздрава страны Яаков Лицман, причем тесты на COVID-19 показали положительный результат и у супруги. Лицман с женой пока будут находиться на домашнем карантине под наблюдением врачей, а израильский министр здравоохранения продолжит выполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме.

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