Коронавирус в Турции, последние новости на 2 апреля 2020: число заболевших превысило 15 тысяч человек

Турция, как и многие другие страны, продолжает борьбу с коронавирусом. По последним новостям на 2 апреля 2020 число заболевших выросло до 15 679, 277 человек скончались. А выздоровели - 333 человека.

В стране еще в марте ввели особый режим - прекращены авиасообщения с другими странами, а чтобы попасть в другой город Турции, необходимо получить разрешение у представителей власти.

Кроме того, там закрыли все заведения общепита, фитнес-клубы и спортивные залы, салоны красоты. Массовые мероприятия в Турции также отменили.

По последним новостям на 2 апреля 2020 года о ситуации с коронавирусом в Турции, местные жители все еще могут выйти из дома только в случае крайней необходимости - например, сходить в аптеку или в продуктовый магазин. А всем, кто старше 65 лет, вовсе запрещено покидать квартиры в целях безопасности.

- Самоизолируйтесь и защищайте свою жизнь, чтобы не дать вирусу распространиться, - обратился накануне к населению в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

На текущий момент Турция успешно справляется с эпидемией: в стране есть необходимый запас тестов, защитных масок и перчаток. А на днях Турция даже отправила самолет с медицинской помощью для Испании и Италии - стран, сильно пострадавших от вируса.