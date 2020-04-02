2020-04-02T14:14:29+03:00
Общество

Грузоперевозки под контролем

Для бесперебойного обеспечения регионов продукцией первой необходимости и поддержки малых и средних предприятий РЖД создали оперативный штаб
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В марте возросли объемы социально значимых грузов, перевозку которых осуществляет ОАО «РЖД». В компании отметили, что по сравнению с февралем по стране было отправлено больше продуктов питания по целому ряду позиций, как например, макаронных изделий – на 13%, подсолнечного масла – 15,4%, сливочного – почти в два раза, мяса – на 4,8%, птицы – в 1,5 раза, консервированных овощей и фруктов – на 36,3%. Также увеличились поставки бензина – на 4,9%, дизельного топлива – 19,1%, туалетного и хозяйственного мыла – на 71,6% и 23,6% соответственно. На одной только Горьковской железной дороге прирост погрузки моющих средств составил 615%.

РЖД заверили, что делают все возможное для мобилизации усилий в условиях борьбы с коронавирусом. Специально для этого компания создала оперативный штаб, который возглавил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило. Обратившись к отправителям и получателям грузов, он подчеркнул, что все подразделения Центра и агентств «по всей сети железных дорог будут работать без выходных и обеспечивать бесперебойную доставку ваших товаров». Компания обеспечила круглосуточный доступ к телефонной горячей линии и электронной торговой площадке «Грузовые перевозки», где можно заказать доставку «от двери до двери».

Соблюдай дистанцию!

Железнодорожники ввели еще одну услугу – перевозку скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами, способными развивать практически ту же скорость, что и пассажирские. Первые 20 вагонов уже доставили продукты из Невинномысска в Новороссийск.

Кроме того, чтобы минимизировать риски снижения объемов погрузки, оперативный штаб РЖД ввел упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с грузоотправителями. А чтобы сократить личные контакты, перевозчик установил порядок автоматической пролонгации договоров сроком на три месяца. Также на период карантина отменяется обязательное требование предоставлять эскизы погрузки в крытые вагоны для целого ряда продуктов, в том числе гречки и других круп. Эти меры направлены на поддержку бизнеса, в первую очередь малого и среднего, представители которого теперь смогут не опасаться задержек с получением и отправлением грузов.

Как объяснил Алексей Шило, взаимодействие с клиентами РЖД посредством электронного документооборота и электронной почты, как то согласование новых схем погрузки, а также аттестаций для грузовладельцев, впервые осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, «обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте».

В холдинге отметили растущий с начала этого года интерес к цифровым сервисам РЖД, в частности к платформе по оформлению грузов онлайн «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). К концу марта на ней было зарегистрировано уже 5 тысяч клиентов.

Помимо того, что по интернету можно заказать перевозку груза, с предоставлением вагонов или без, в личный кабинет приходят и все необходимые документы и отчеты. В марте оформлено уже свыше 4,5 миллионов таких документов, что на 75% больше, чем за предыдущие два месяца.

Единая цель и высокая ответственность

Сегодня регионы и в особенности Москва чрезвычайно нуждаются в поставках медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом. По данным РЖД, в марте на шесть станций Московской железной дороги поступило 190 тонн медикаментов, предназначенных для больниц, поликлиник и аптек. По всей России за месяц отгружено 480 тонн. Железнодорожники также наладили поставки медицинских масок из Китая.

Под особым контролем у РЖД и перевозки угля. Компания за последний месяц приняла несколько стратегических решений для урегулирования ситуации с экспортом сырья. Так, были подписаны соглашения с правительством Кузбасса, гарантирующие угольным предприятиям отгрузку в Европу, в том числе через морские порты на юге и северо-западе страны, и государства Азиатско-Тихоокеанского региона, а также внутренним потребителям.

Как результат, недавно станции Кемеровской области сообщили об увеличении погрузки каменного угля предприятиям Западной Сибири на 4,6% по сравнению с мартом 2019 года. Некоторые станции заявили о росте в два и даже три раза. К примеру, Малиновка Западно-Сибирской железной дороги с начала года погрузила свыше 1 миллиона тонн угля, что на 41% выше, чем в прошлом году. «Это результат ежедневной совместной работы с грузоотправителями, общего понимания единой цели и высокой ответственности перед потребителями», - отметил начальник станции Евгений Гонец. Всего с Кузбасса каждый день отправляются в соседние регионы более 144 тысяч тонн топлива.

Уверенность в завтрашнем дне

Важной эксперты признают и инициативу РЖД по продлению до конца года срока действия договоров на проведение текущего отцепочного ремонта (ТОР). Владельцы грузовых вагонов назвали решение, принятое гендиректором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, принципиальным и правильным, поскольку благодаря этому у них появилась уверенность в завтрашнем дне.

Отсрочит платежи и предоставит скидки на перевозку грузов в условиях карантина и дочерняя структура перевозчика АО «РЖД Логистика». Компания выделит примерно 175 миллионов рублей, чтобы покрыть расходы своих основных клиентов. При этом в программу поддержки могут быть включены не все – по каждому обращению, как и по размеру отсрочки, решение будет приниматься отдельно. Скидки «РЖД Логистика» собирается предоставлять поставщикам мелких и сборных партий грузов, в первую очередь продуктов питания и социально значимых товаров, получателем которых является малый и средний бизнес. Такие предприятия также будут освобождены от дополнительной платы за скорость доставки.

РЖД продолжает обеспечивать и транзитные перевозки. В частности, «РЖД Логистика» и еще одна компания холдинга АО «ОТЛК ЕРА» в марте начали переправлять санкционные товары из Европы в Китай. Контроль жесткий: и со стороны иностранных партнеров, и российскими госструктурами - Федеральной таможенной службой и Ространснадзором. Кроме того, составы снабжены электронными навигационными «пломбами». Железнодорожники ожидают от внедрения нового сервиса развития транзитно-логистического потенциала страны, увеличения объемов грузоперевозок и повышения прозрачности транзита.

В целом все решения, которые оперативно принимаются РЖД в последнее время, преследуют единственную цель – сохранение стабильной ситуации на рынке грузоперевозок. В компании считают чрезвычайно важным своевременно реагировать на запросы всех участников процесса, предпринимать необходимые меры для быстрого и главное результативного разрешения внештатных ситуаций. Особое внимание при этом перевозчик уделяет помощи малым и средним предприятиям. Тот факт, что грузоперевозки демонстрируют рост, говорит сам за себя и вселяет уверенность в то, что государство и дальше будет эффективно справляться со сложностями и обеспечивать продовольственную безопасность страны.

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