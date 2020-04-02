Дмитрий Песков - о работе Путина: Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит, а мероприятия - в режиме телеконференции

После нескольких мероприятий, проведенных Владимиром Путиным в удаленном режиме с помощью видеотрансляции, президент похвалил такой вариант работы.

- Может быть, нам и понравится, - сказал он членам правительства. - Как минимум, это экономит время на переезды.

На следующий день пресс-секретарю главы государства пришлось разъяснять - как теперь будет работать Путин в ближайшие пару недель.

- Это не совсем самоизоляция, отдельные встречи он проводит, - пояснил Дмитрий Песков. - Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей. Все люди, с кем он общается, регулярно тестируются на коронавирус. Президент тоже регулярно тестируется. Совещания и мероприятия, в которых участвуют несколько человек, переведены в формат телеконференции.

Журналисты спросили о стратегии борьбы с эпидемией и перспективах, которые видит руководство страны.

- Принимаются предупредительные меры, расширяется медицинская инфраструктура, увеличивается количество койкомест, способных принимать больных коронавирусом, - ответил пресс-секретарь президента. - Но что касается «тонкой настройки», поскольку эпидемиологическая ситуация может меняться весьма и весьма быстро, то здесь ежедневно проводится анализ. Подготовка на длительную перспективу ведется постоянно, но насколько дней вперед - просто невозможно сказать. Пока любые прогнозы по пику эпидемии могут носить примерный характер. Существуют различные прогнозы, но вряд ли я могу сейчас их озвучивать. В целом все будет зависеть от эффективности принимаемых мер и эффективности режима самоизоляции.

Прокомментировали в Кремле слухи о том, что в связи с эпидемией готовится «альтернативный формат» Парада Победы.

- Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений, - пояснил Песков.

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