2020-04-02T13:36:20+03:00
В мире

Заявление госдепа США от 1 апреля: Российскую медпомощь мы согласились купить

Официальный представитель американского дипведомства уточнила детали рейса нашего Ан-124 в Нью-Йорк
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Посадка российского транспортного самолета с грузом для США в аэропорту Нью-Йорка, 1 апреля 2020 г.Посадка российского транспортного самолета с грузом для США в аэропорту Нью-Йорка, 1 апреля 2020 г.Фото: REUTERS
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1 апреля спикер госдепа США Морган Ортагус рассказала об условиях поставки российской медицинской помощи в Америку (напомним, наш военно-транспортный самолёт Ан-124 с грузом средств индивидуальной защиты и медтехники уже прибыл в аэропорт Нью-Йорка: именно в этом мегаполисе сложилась самая тяжёлая ситуация с эпидемией коронавируса за океаном). — В развитие телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным от 30 марта — Соединенные Штаты согласились закупить необходимые медицинские принадлежности, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, у России, — сообщила дипломат (не уточнив точную сумму покупки — но можно предложить, что она вряд ли превышала рыночную цену). — В прошлом обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во времена кризисов и, несомненно, повторят это в будущем. Настало время совместной работы по борьбе с общим врагом, который угрожает нашим жизням. Несмотря на «несерьёзную» дату заявления спикера госдепа, всем не до смеха. США с недавних пор вышли на первое место по коронавирусу, к началу апреля там насчитывается 215 тысяч больных и 5100 умерших. Также отмечается, что российский Ан-124 совершил промежуточную посадку для дозаправки в ирландском аэропорту Шэннон: именно эта нейтральная территория использовалась как перевалочный пункт для советско-американских авиарейсов во времена Холодной войны.

Российский самолёт с медицинской техникой отправился в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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