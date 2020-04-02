2020-04-02T14:46:45+03:00
Спорт

Нурмагомедов vs Коронавирус - 0:1: почему великий бой с Фергюсоном сорвался

Кто виноват? Рассматриваем разные версии
Константин ИВАНОВ
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Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон отменен.Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон отменен.Фото: EAST NEWS
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Главный в ММА бой 2020 года, а возможно и всего десятилетия, Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон отменен. Формально в срыве виноват Хабиб - действующий чемпион мира отказался от поединка 18 апреля. Но есть разные версии этой мутной истории.

Версия Хабиба: Не может улететь из России

Бой должен был состоятся в Нью-Йорке 18 апреля. Команда Хабиба Нурмагомедова готовилась к поединку в Сан-Хосе. Но из-за эпидемии коронавируса тренировочный зал закрылся и Хабибу пришлось менять место дислокации. В это же время Нью-Йорк отказался от проведения боя, резервная площадка в Лас-Вегасе – тоже.

В результате за месяц до поединка Нурмагомедов оказался в родном Дагестане. Хабиб рассказывает, что сначала он полетел в Абу-Даби. Якобы в UFC ему сказали, что на 99 процентов бой состоится именно там. Но как раз в это время границы ОАЭ закрыли, и Нурмагомедов развернулся домой.

Через пару недель Хабиб заявил, что границы закрыты, и он не сможет никуда вылететь из России. Поэтому долгожданный бой с Фергюсоном не состоится.

Почему Нурмагомедову не верят

В версии Хабиба есть несколько слабых мест.

Первое:

- Он вылетел в Абу-Даби уже когда границы ОАЭ были закрыты. То есть либо Нурмагомедов и его команда не знали об этом, либо рассчитывали на исключение - в Абу-Даби Хабиба любят, он там недавно бился с Дастином Порье.

Второе:

- Хабиб мог вернуться в США, и снять там дом, чтобы продолжить подоготовку. Было было логично в этой ситуации далеко не отходить от Фергюсона.

Третье:

- Из России все-таки сейчас можно улететь. Есть еще некоторое количество рейсов между столицами, а так же частные самолеты. Например, два дня назад в Исландию на джете вылетели два легионера футбольного ЦСКА Арнор Сигурдссон и Хердур Магнуссон. Противники Хабиба удивляются, почему его команда не проработала все варианты.

Всем им Хабиб Нурмагомедов жестко ответил в инстаграме:

«Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?» - заявил Нурмагомедов.

Но вряд ли эти слова добавят ему популярности. В этом мире не любят тех, кто не любит риск.

Версия Фергюсона: «Мы его напугали»

Больше всего сейчас возмущается соперник Нурмагомедова. Тони Фергюсон отлично владеет треш-током, и не упускает момента закрепить за собой победу. И конечно же сомневается в том, что Хабиб не может прилететь в США.

«У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Мы его напугали. Я наемный убийца. Хабиб и Конор бегают от меня с хвостами между ног, как чертовы собаки. Они киски. Хабиб – с…. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой», - написал Фергюсон в твиттере.

Еще одна версия: Хабиб не успевал «сделать вес»

В интервью ESPN Фергюсон был более сдержан. «Хабиб сделал в точности то же, что и на турнире UFC 209. Он знал, что вес сгоняет без успеха, он уже сам признал, что ему тяжело», - вспомнил Тони историю трехлетней давности, когда Нурмагомедов неудачно сгонял вес, получил кучу проблем со здоровьем и врачи его сняли с боя чуть ли не в последний момент по угрозой смерти.

Версия с весом наверняка еще будет обсуждаться. Все знают, что у Хабиба есть с этим проблемы: перед каждым боем он должен сбрасывать до 20 кг. Строгие диеты, сауна, специальное потребление воды – все это огромная нагрузка на организм и настоящая пытка.

Версия UFC: «Все знали, что Хабиб не будет драться»

Фергюсон так же требует лишить Хабиба титула чемпиона мира. Но тут уже все зависит от UFC – организации, которая проводит бой. Все ждут развернутого комментария от босса UFC Даны Уайта. Действительно непонятно, что там обещали и советовали Хабибу про Абу-Даби. Но Уайт, у которого уплывает из рук шанс организовать самый денежный бой в истории смешанных единоборств, пока некрасноречив.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться», - бросил фразу Дана Уайт.

Теперь осталось выяснить почему, и когда Хабиб вернется в октагон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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