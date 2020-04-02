Почти треть российских городов признаны комфортными для жизни

В России доля городов с благоприятной для жизни граждан средой увеличилась до 26,9% в 2019 году с 23,5% в 2018-м. Такие выводы следуют из расчетов Минстроя России и ДОМ.РФ, которые подготовили очередной индекс качества городской среды.

Индекс рассчитывается второй год подряд. Методика включает 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Учитывается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и т. п. Для корректного сравнения все города поделены на 10 размерно-климатических групп, поскольку понятно, что в Сочи и Магадане условия очень разные и требования к городской среде будут отличаться. Города могут набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

- Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения. Уже за короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы – количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1115. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166, - заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В первый раз индекс рассчитывался по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой тогда составило 262 из 1114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества городской среды - 163 балла.

За год наибольшие сдвиги отмечены по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды. Этому во многом поспособствовали мероприятия, которые осуществляются местными властями в рамках национальных проектов. Увеличилась доля жителей, которые участвуют в принятии решений по развитию городов.

- Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан – один из национальных приоритетов. По поручению президента Российской Федерации, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной, - поясняет глава Минстроя России Владимир Якушев.

Как особо отмечают составители, индекс качества городской среды — не рейтинг. Он нужен для того, чтобы местные органы власти могли разобраться с приоритетами — какие шаги для улучшения качества жизни населения в их городе назрели прежде всего. По сути, это не только уникальная система оценки комфортной среды в городах, но и глобальная систематизация данных.

- Аналогов такой масштабной работы нет больше ни в одной стране мира, а методика, которую разрабатывали сотни экспертов, останется актуальной в течение многих лет. Возможно, что в связи с текущими событиями в стране, мы увидим определенные корректировки при подсчете в 2021 году, - считает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

- Работа над комфортной средой в российских городах является одним из ключевых стимулов позитивных изменений качества жизни и городской экономики. У 813 городов показатели индекса по итогам 2019 года выросли по сравнению с предыдущим годом, у 37 оценка стала выше 181 балла, - комментирует результаты расчетов заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. - Мы видим прирост в сегменте крупных городов, где сегодня реализуется целый ряд проектов по благоустройству, создаются центры компетенций, развивается архитектурное сообщество, - говорит Денис Филиппов. В большинстве этих городов активно работают выпускники нашей программы архитекторы.рф (реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Владимира Путина, при поддержке Правительства РФ и в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» - прим. ред.), которые трудятся как на государственных должностях, так и в частных бюро. Они задействованы во многих проектах, которые уже оказали влияние на рост показателей и окажут его в будущем. Фондом ДОМ.РФ были разработаны около 300 проектов благоустройства для 46 городов. Их реализация также будет существенно способствовать повышению индекса качества городской среды.

Сдвиги уже оценили и специалисты-архитекторы.

- Мы хорошо видим картину по регионам, так как много работаем там над проектами жилой и коммерческой застройки, общественных пространств и многого другого. За несколько лет произошел серьезный рывок в этом направлении – появились десятки современных площадей, бульваров, набережных и парков. Это не просто сухие цифры, а реальные достижения. Сейчас местные власти будут делать еще больший акцент на этом, так как именно качественные проекты позволяют улучшить показатели, - рассказал руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов. - Индекс в этом плане отличный инструмент для создания конкурентных условиях между городами и субъектами.