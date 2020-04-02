2020-04-02T16:52:21+03:00
Общество

Обратиться за выигрышем в государственную лотерею можно в течение 3,5 лет

В «Столото» просят не нарушать карантин для обращения за выигрышами
Семен КОСОВ
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По закону победитель лотереи должен заявить о своих правах на выигрыш в течение 180 дней с даты объявления итогов тиража. Если он не сделает этого и не сообщит об обстоятельствах непреодолимой силы, помешавших обращению в установленный срок, сумма выигрыша будет перечислена в государственный бюджет. Пандемия коронавируса является уважительной причиной для того, чтобы оформить лотерейный выигрыш в срок до 3,5 лет, заявляет распространитель государственных лотерей.

В практике «Столото» есть примеры, когда обладателей крупного выигрыша приходилось ждать несколько недель. Чаще это происходило из-за того, что человек просто не знал о том, что именно его лотерейный билет оказался счастливым. Обычно победители с этим не тянут. Да и кто стал бы оттягивать момент получения хорошей суммы денег?

Однако обстоятельства вносят коррективы: из-за коронавируса большинство из нас вынуждены ограничить, или вовсе прекратить выход на улицу. А между тем в государственные лотереи выигрывает больше 350 тысяч билетов. Каждую неделю 1 миллион рублей и больше выигрывают в среднем 25 человек. В 2019 году выигрышными стали 121 182 116 билетов, а общая сумма выигрышей превысила 26,5 млрд. рублей.

Поэтому «Столото», чтобы избавить участников лотерей от тревоги за свой выигрыш, и увеличило срок обращения за ними до 3,5 лет.

– Обратиться за выигрышами по тиражам, проводимым в апреле 2020 года, можно вплоть до октября 2023 года. Команда «Столото» предпринимает все меры, чтобы минимизировать необходимость личного посещения общественных мест как для покупки билетов, так и для получения выигрышей. Удобные онлайн-сервисы на сайте и в мобильном приложении «Столото» позволяют получать удовольствие от участия в государственных лотереях, не выходя из дома, - сообщил генеральный директор «Столото» Антон Шапиро.

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