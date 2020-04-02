2020-04-02T17:50:13+03:00
Общество

Зекам запретили встречи с родственниками, но разрешили виртуальные без ограничений

В колониях для этого установили 514 видеотерминалов, по котором и проходят «свидания»
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Зекам запретили встречи с родственниками, но разрешили виртуальные без ограниченийЗекам запретили встречи с родственниками, но разрешили виртуальные без ограниченийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В связи с введением карантина по коронавирусу COVID-19 в российских следственных изоляторах и колониях постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН РФ запретили все свидания и встречи.

Осужденным, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, разрешили общаться с близкими посредством видеосвязи.

- На сегодняшний день в исправительных учреждениях установлено 514 видеотерминалов для проведения телефонных разговоров осужденных с их родственниками с использованием технических средств видеосвязи. Данная услуга востребована среди осужденных, в год ими совершается более 45 тысяч видеозвонков, - сообщили во ФСИН России.

Видеотерминал для проведения телефонных разговоров представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. По сути это то же самое свидание, когда осужденный может видеть и слышать своего близкого человека, но при этом оно приравнивается к телефонным переговорам, количество которых сегодня законодательством не ограничено.

Такие «встречи» могут проходить ежедневно. По закону продолжительность одного видеосеанса – 15 минут.

- С каждым годом востребованность данной услуги возрастает. Например, в 2019 году в пенитенциарных учреждениях Красноярского края проведено более 6 тысяч видеосвиданий осужденных с родственниками, что на 30% больше, чем в 2018 году. В текущем году уже прошло 1309 виртуальных свиданий. А в исправительной колонии строгого режима № 9 УФСИН России по Республике Башкортостан с начала года было совершено более 600 видеозвонков.

В ведомстве отметили, что кроме видеотерминалов в учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено около 8,5 тысяч телефонных аппаратов, по которым ежегодно осужденные совершают более 8 миллионов звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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