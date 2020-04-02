Спортсмены покидают последнюю действующую базу в Новогорске: там обнаружен коронавирус

Министерство спорта во время карантина закрыла все спортивные базы, кроме одной. Олимпийский центр подготовки в Новогорске продолжает функционировать. Там живет 122 спортсмена. У одного из них обнаружен коронавирус.

В Новогорске оставались команды по синхронному плаванию, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. Большинство спортсменов спешно покинули базу. Остались только подопечные Ирины Винер. Ее команда по художественной гимнастике, насчитывающая 53 человека, а также 11 человек обслуживающего персонала, изолированы в отдельном здании. У них есть запас продуктов на пять дней.

Ирина Винер в комментарии РБК заявила, что не собирается распускать спортсменок домой: «К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта».

Ирина Винер также рассказала, что коронавирус обнаружен у одного гимнаста и одного тренера. Они перебрались на базу в Новогорск с базы «Озеро Круглое». Там пять дней назад тоже был обнаружен коронавирус, и базу закрыли.