2020-04-02T17:33:17+03:00
Спорт

Спортсмены покидают последнюю действующую базу в Новогорске: там обнаружен коронавирус

Не уезжает только команда по художественной гимнастике. У них осталось продуктов на пять дней
Константин ИВАНОВ
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Большинство спортсменов спешно покинули базу. Остались только подопечные Ирины ВинерБольшинство спортсменов спешно покинули базу. Остались только подопечные Ирины ВинерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство спорта во время карантина закрыла все спортивные базы, кроме одной. Олимпийский центр подготовки в Новогорске продолжает функционировать. Там живет 122 спортсмена. У одного из них обнаружен коронавирус.

В Новогорске оставались команды по синхронному плаванию, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. Большинство спортсменов спешно покинули базу. Остались только подопечные Ирины Винер. Ее команда по художественной гимнастике, насчитывающая 53 человека, а также 11 человек обслуживающего персонала, изолированы в отдельном здании. У них есть запас продуктов на пять дней.

Ирина Винер в комментарии РБК заявила, что не собирается распускать спортсменок домой: «К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта».

Ирина Винер также рассказала, что коронавирус обнаружен у одного гимнаста и одного тренера. Они перебрались на базу в Новогорск с базы «Озеро Круглое». Там пять дней назад тоже был обнаружен коронавирус, и базу закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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