2020-04-02T18:14:29+03:00
Общество

Колл-центр «Мы вместе» обработал более 160 000 звонков со всей России

Среди распространенных запросов: оказания медицинской помощи на дому, психологическая поддержка и юридические консультации
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Фото фонда РосконгрессФото фонда РосконгрессФото: другой источник.
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В Санкт-Петербурге продолжает свою работу общероссийская горячая линия по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Проект реализован Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком». К инициативе #мывместе присоединяется все больше волонтеров и бизнес-партнеров.

Всего на горячую линию, инициатором которой является Фонд Росконгресс, поступило более 160000 звонков. Основная задача центра – помочь волонтерам обеспечить доставку необходимых лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в изоляции.

«За две недели с момента запуска инициативы мы смогли успешно оптимизировать имеющиеся ресурсы и инфраструктуру для эффективной реализации проекта. Я благодарен всем, кто его поддерживает. Сегодня для здоровья нации как никогда важен вклад каждого», – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По мере обострения обстановки вокруг распространения коронавируса в стране в колл-центр начинает поступать все больше звонков, не связанных с его прямой деятельностью. С момента запуска горячей линии поступило свыше 160 тысяч звонков из всех регионов России, зарегистрировано более 16 c половиной тысяч заявок. «Специалисты Фонда Росконгресс сплотились, с большим вниманием и самоотдачей отнеслись к работе на горячей линии и поддержке тех людей, которые в ней нуждаются в это непростое время. Операторы колл-центра находятся в разных городах: в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке. Всего задействовано 150 сотрудников. Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому часть из них работает в удаленном режиме из дома. В случае, если люди не дозваниваются по другим горячим линиям, запущенным в России, операторы нашего центра перезванивают в течение суток. Большая загрузка для наших специалистов не в новинку, однако психологически это все же очень тяжело и в то же время радостно – каждый день мы чувствуем благодарность со стороны пожилых людей и знаем, что наша помощь им необходима», – отметила инициатор проекта, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Среди наиболее распространенных запросов: необходимость оказания медицинской помощи на дому и невозможность госпитализации и транспортировки в медицинские учреждения, особенно острым остается вопрос получения необходимых медикаментов и препаратов, возрастает потребность в оказании психологической поддержки, растет количество запросов по работе социальных служб, от помощи по хозяйству до ухода за маломобильными гражданами, наиболее нуждающиеся в данной ситуации остаются одинокие и пожилые люди, среди наиболее актуальных вопросов меры поддержки людей без определенного места жительства. Кроме того, растет необходимость оказания юридической консультации в связи с возможным законодательным введением ограничения передвижения для населения.

«Инициатива «Мы вместе» сразу стала востребованной. Люди обращаются - мы вместе помогаем. Это мощный катализатор общественного объединения и мобилизации в деле помощи самым слабым и уязвимым. Сейчас важно собираться на этой платформе всем общественным организациям, НКО. И конечно же, мы ждем мега активного вовлечения бизнеса. Этим Фонд Инносоциум круглосуточно сейчас занимается. Мы благодарим тех, кто уже присоединился к инициативе и оказал поддержку проекту и ждем новых партнеров – любая помощь сейчас очень важна», – говорит заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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