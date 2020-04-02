Как зарабатывать больше

Многие скептически относятся к советам финансистов, все одно и то же: откладывайте деньги - и будет вам счастье. Но как откладывать, если зарплата мизерная и еле-еле хватает на самое необходимое?! Из кредитов бы выбраться... В этом выпуске постараемся дать универсальные советы, как увеличить свой доход. Обещаем, если выполните хотя бы половину списка, денег у вас точно станет больше.

1. Просите прибавку к зарплате

Большинство из нас наемные работники. Наш доход зависит от того, как высоко оценивает наши навыки и наш вклад в прибыль компании работодатель или непосредственный начальник. И тут скромность плохой помощник. Начальник никогда просто так не предложит повысить зарплату. Зачем, если человек и так работает за небольшие деньги, вроде не жалуется и увольняться не собирается? Так что о своем желании лучше заявить самостоятельно. Как говорится, закинуть удочку.

- Если ежегодная индексация не прописана в договоре, начальники обычно не повышают оклады сами. Даже когда эта возможность есть, - говорит соавтор книги «Резюме на миллион» Михаил Притула. - Руководители считают так: «Лучше я подожду, пока сам придет. Сейчас подниму - он затем снова попросит».

К разговору лучше подготовиться заранее и просьбу обосновать, советует эксперт. Есть несколько психологических приемов, которые позволят повысить шансы на успех. Например, действовать в таком порядке:

• рассказать, зачем вам прибавка (жизненные обстоятельства - жена в декрете, забота о родителях, трое детей и т. д.);

• предложить взять на себя дополнительные обязанности (польза для компании - повышение прибыли или разгрузка шефа);

• напомнить про ваши достижения в прошлом (ваша личная ценность - например, рост продаж в отделе или крутой проект, который вы реализовали).

Если вы полезный сотрудник, начальник вряд ли откажет. Встаньте на его место: искать и обучать нового работника ему не хочется. Да и для вас рисков никаких. За спрос зарплату не снижают. Хотя в случае отказа неприятный осадочек у вас останется. Тогда подумайте, как вы можете стать более ценным сотрудником и получить прибавку в будущем, а в крайнем случае - есть ли у вас альтернатива нынешнему месту работы.

Когда лучше просить о прибавке?

Для такого разговора нужно найти подходящий момент. Вот несколько общих рекомендаций:

• не стоит заикаться о повышении, если в компании трудности. Дождитесь более благоприятных времен;

• пик работы в большинстве компаний утром. Поэтому ходатайствовать о прибавке лучше после обеда. Сытый начальник добрее;

• не говорите с начальником о повышении зарплаты в неформальной обстановке, например на корпоративе. Разговор должен быть официальным и деловым;

• просите об очередном повышении не чаще чем раз в год. Но и не тяните слишком долго, если видите, что вам недоплачивают.

2. Учитесь и налаживайте связи

На рынке труда конкуренция, как и в бизнесе. Лучшие места получают те, у кого больше нужных навыков. Встаньте на место работодателя. При прочих равных он с большей охотой наймет того, кто знает и умеет больше, и того, кто делает работу быстрее и качественнее. Исключения есть, но у более компетентных сотрудников зарплата обычно выше, и их чаще продвигают по карьерной лестнице. А это прямой путь к повышению доходов.

Чтобы поднять свой уровень компетенций, эксперты советуют читать профессиональные книги, ходить на тренинги и курсы. Просить прибавку к зарплате на ровном месте будет нагло. А вот если у вас появились новые знания, которые принесут дополнительную прибыль работодателю, их можно продать. При этом учиться лучше конкретным навыкам. Если хотите подняться на ступеньку выше в своей компании, узнайте, что именно нужно знать на будущей должности. Получайте эти навыки и не забудьте сказать о здоровых амбициях работодателю.

При этом могут пригодиться и так называемые мягкие навыки: иностранные языки, владение компьютерными программами и умение работать в команде. Это может поднять зарплату в полтора-два раза. К примеру, строитель, делающий ремонт в квартире, получает небольшую зарплату, а если он освоит программу для 3D-дизайна и научится правильно проводить переговоры с клиентами, то сможет в разы повысить свои доходы. Его ценность на рынке увеличится.

- Я бы рекомендовал изучать предприятие и его руководителя, - советует Михаил Притула. - Любой начальник хочет идеального сотрудника. Он ждет, что наемный работник будет играть по правилам компании. И такого сотрудника поощряет. Идея в том, чтобы прийти в чужой монастырь и соблюдать его устав.

Компетенции важны, но одних знаний недостаточно. Желательно выстраивать хорошие отношения с коллегами и руководством. Все хотят работать с теми, с кем комфортно. Если человек не умеет выстраивать взаимодействие с другими, его вряд ли сделают управленцем. А это самый прямой способ получать больше. Кстати, о желании подняться на ступеньку выше тоже лучше заявить. Когда нужная вакансия появится, есть шанс, что руководитель вспомнит о вас.

3. Пригрозите увольнением

Это обоюдоострый прием. Таких шантажистов топ-менеджеры не любят. Но только потому, что часто идут у них на поводу.

- Нужно понимать, что это определенный риск, как пойти ва-банк. Но в большинстве случаев он срабатывает, - утверждает Михаил Притула. - По моему 15-летнему опыту работы в крупных компаниях, чаще всего удерживать сотрудника они готовы. Особенно если тот заявит, что хочет уйти к конкурентам.

Пользоваться таким способом лучше в самом крайнем случае. Когда вы использовали все возможности для переговоров, но навстречу вам все равно не идут. Тем не менее предварительно желательно изучить рынок труда, сходить на несколько собеседований и даже, возможно, получить реальное предложение о работе. Тогда ваша переговорная позиция будет устойчивее. Вы будете понимать, сколько вы реально стоите. Просто так угрожать увольнением не очень правильно. Блеф может не сработать. И придется уходить в никуда.

4. Откройте свой бизнес

Звучит как мечта. Уйти из ненавистного офиса или с завода… Но на практике оказывается, что быть предпринимателем еще сложнее. Приходится забыть про узкие трудовые обязанности и становиться человеком-оркестром.

Не всем такое подходит. Прибыль в микро- и малом бизнесе напрямую зависит от собственника. Зарплату больше никто платить не будет. Поэтому для большинства подойдет менее рискованный путь.

Если основная работа не занимает у вас по 12 часов в день, то вы можете параллельно зарабатывать чем-то другим. К примеру, кто-то проводит тренинги в свободное время, кто-то после работы таксует, а кто-то берет в выходные дополнительную работу на дому.

Как советуют эксперты, если это ваш первый предпринимательский опыт, лучше обойтись без больших материальных вложений. На этом этапе очень велик риск их потерять. И есть правила, которые лучше выполнять, совмещая наемную работу и свой бизнес.

• Не халтурьте на основной работе

Открывать бизнес параллельно с наемной работой тяжело. По сути, ваш рабочий день увеличивается вдвое. Сначала вы восемь часов работаете по основной специальности, а после (или до этого) занимаетесь бизнесом. По-другому никак. Но важно не забрасывать дела на основной работе. Нынешний работодатель - гарантия вашей финансовой стабильности. Продолжайте хорошо делать то, за что вам платят. Если бизнес-эксперимент окажется неудачным, рабочее место вам пригодится.

• Займитесь тайм-менеджментом

Есть хорошая поговорка: «Работа занимает все отведенное на нее время». Один и тот же проект вы можете выполнить за несколько часов, а можете убить на него целую неделю. Все зависит от того, как вы распоряжаетесь своим временем.

«Есть тысяча и один способ потратить день зря и ни одного, чтобы вернуть этот день обратно», - пишет Том ДеМарко в книге «Deadline. Роман об управлении проектами».

В идеале нужно выделять жесткие временные слоты для занятия бизнесом или другой подработкой. Как при занятиях спортом. Тогда дело будет постепенно двигаться, а доходы расти.

• Станьте «тайным сотрудником»

Бизнес-идей много. Ваша задача - протестировать те, которые вам кажутся перспективными. Самый простой способ - поработать в той отрасли, где вы хотите получать дополнительный заработок. Например, если хотите открыть кафе, устройтесь на выходные поработать официантом. И дополнительные деньги получите, и хороший опыт приобретете. Это поможет решить, куда вам двигаться дальше, и сэкономит кучу денег, если ваша начальная гипотеза не оправдается.

• Общайтесь с бизнесменами

Почти все предприниматели очень коммуникабельные люди. По-другому в бизнесе нельзя. На первом этапе, когда нет наемных сотрудников, нужно самостоятельно общаться с поставщиками и клиентами, а также с коллегами и конкурентами. Чтобы дело пошло быстрее, начните общаться с такими же предпринимателями. Для этого есть форумы, группы по интересам в соцсетях. Конечно, всех секретов вам не откроют, но какие-то знания у вас появятся. Возможно, это избавит от некоторых фатальных ошибок в самом начале работы.

5. Сократите расходы и инвестируйте излишки

Пенни сэкономленный = пенни заработанный. На самом деле в бюджете любой семьи можно найти возможности для разумной экономии. Главное - подойти к этому вопросу системно. Надо скрупулезно посчитать, на что уходят средства, а потом проанализировать, каким образом можно эти траты сократить без потерь для качества жизни.

Да, есть вечный спор двух лагерей финансистов: что лучше - экономить или больше зарабатывать? Одни говорят: сначала нужно научиться экономить. Если такой привычки нет, то любые доходы будут тратиться подчистую. Например, зарабатываешь миллион в месяц и столько же тратишь. В итоге реальный капитал у человека не растет.

Другие, наоборот, считают, что экономия губительна. Мол, она закрепощает человека. И вместо амбициозных целей по покорению мира он довольствуется малым. Здесь философия от обратного. Нужно научиться зарабатывать как можно больше, а уже потом думать, что делать с этой кучей денег. Кто прав? Наверное, и те и другие.

Универсальный совет - откладывать хотя бы 10 - 20% от своих доходов на будущее. Эти деньги понадобятся для крупных покупок, инвестиций и обеспеченной старости. Если зарплата станет выше, то и экономия в абсолютных цифрах тоже увеличится. Плюс вырастет уверенность в себе.

Проблема большинства россиян в том, что у них вообще нет накоплений. Они держатся за плохое рабочее место, боясь лишиться даже крохотного заработка. Любой разговор с начальником идет не на равных. Босс давит, чувствуя силу, а работник уступает, потому что знает: уволят - завтра будет нечего есть. В таких условиях сложно добиться прибавки.

Проблему уверенности решает резервный фонд. Когда у вас будет денежный запас прочности хотя бы на полгода, на переговоры с начальником вы пойдете другим человеком. И шанс договориться будет выше. Кроме того, заначка - это дополнительный доход. Если зарплату автоматически не повышают на уровень инфляции, то ставка по депозиту в банке ее в последние годы даже превышает.

КСТАТИ

Продавай ненужное, покупай дешевле

Очень многие вещи можно использовать несколько раз. К примеру, нет смысла покупать новые детские вещи в магазине. Все равно через год они будут малы и придется покупать новые. Гораздо проще купить за треть стоимости на порталах бесплатных объявлений и потом перепродать почти за те же деньги.

Вторичный рынок вещей за счет внедрения цифровых технологий сейчас очень быстро растет - на 30 - 40% каждый год. По данным Data Insight, в 2019 году он составил 568 млрд рублей. Частные лица совершили между собой 177 млн сделок со средним чеком 3200 рублей.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Не верьте в сказки про «высокие доходы, ничего не делая»

Огромные состояния делают мошенники на тех, кто любит халяву. Предложения заработать большие деньги сыплются на нас отовсюду. Почему-то вокруг появилось очень много людей, которые готовы нас озолотить. Прямо-таки эпидемия щедрости. То форекс-дилеры рассказывают, как просто торговать валютой, то еще какие-то умные люди предлагают вложить в новейшие разработки и получать, ничего не делая, 50 - 100% годовых. То якобы розыгрыш в сети проходит и вы, о чудо, стали победителем. Нужно только заплатить минимальную комиссию за перевод средств - и деньги ваши!

Но итог один - в этих случаях инвесторы, к сожалению, теряют деньги. Полно историй, как форекс-компании исчезали с деньгами клиентов или манипулировали котировками, чтобы «узаконить» проигрыш клиента. Доказать правоту в таких случаях очень сложно. Или финансовые пирамиды (их еще называют хайп-проектами). Мошенники работают быстро. Открыли сайт, раскрутили в соцсетях, собрали деньги и быстро закрылись. На все про все - два-три месяца. Ушла даже традиция платить первым участникам. Зачем, если все общение через интернет? Клиента можно долго кормить завтраками: мол, система зависла, банк счет заблокировал или «потерпи до завтра - точно куш сорвешь».

Поэтому вывод простой. Во-первых, не верьте в сказки. Если вас просят вложить в странный проект с «гарантированной» доходностью выше 20% годовых, задайте себе простой вопрос: почему организаторы просто не возьмут кредит в банке, а тратят деньги на рекламу, чтобы привлечь ваши деньги? Во-вторых, вкладывайте сбережения только в проверенные организации, имеющие лицензию Центробанка. В этом случае риски стремятся к нулю, а вы сможете защитить свои интересы, если вдруг что-то произойдет.

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».