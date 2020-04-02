2020-04-02T20:15:51+03:00
Звезды

«Это не мазня, это искусство!»: 14-летняя дочь Волочковой выставила на продажу свою картину

Дочь балерины пытается заработать на своих рисунках
Алина ЧЕРНОВА
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По словам Анастасии Волочковой, она думала, что дочь найдет себя на сцене, но девочка выбрала свой путьПо словам Анастасии Волочковой, она думала, что дочь найдет себя на сцене, но девочка выбрала свой путьФото: Личный архив
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- Картина продается, - подписала в Инстаграме фото своего рисунка 14-летняя Ариадна, дочь балерины Анастасии Волочковой. - Пока я ее писала (2 недели), пока она сохла...

«Круговорот мыслей и их полёт», 40X60 (абстракция маслом). Я влюблена в эту картину! В ней невероятные оттенки и их смешение. Она хорошо подчеркнёт светлые и темные стены. Но я представляю ее именно на белой.

В пределах МКАД доставка абсолютно бесплатная. К удобному вам времени.

Картина будет хорошо упакована и аккуратно доставлена.

Если вы переживаете, то водитель оснащен маской и антисептиками. Не переживайте за безопасность,-подчеркнула дочь артистки.

Однако блогеры тут же кинулись критиковать юную художницу:

«Стесняюсь спросить, сколько стоит «картина»? Это же просто мазня!», «Этот стон у нас песней зовётся...Как это можно назвать картиной, деточка, спустись с небес на землю».

- Это искусство. И картина мне нравится!-парировала дочь Анастасии Волочковой.

ariadna_volochkovaariadna_volochkova
КАРТИНА ПРОДАЁТСЯ
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Аришу тут же поддержала мама.

- Это очень необычное и волшебное произведение,-похвалила наследницу Анастасия Волочкова.

Потом к группе поддержки подключились и фанаты балерины, напомнив, что средства от продажи картины девочка намерена отдать на благотворительность.

- «Красивая картина, в которую вложен большой труд ребенка. Молодец, Ариша! Учись, совершенствуйся - и все у тебя получится! Счастья тебе, ребенок!», «Интересно, а своему ребенку такое бы сказали, критиканши? Ребенок выразил свои чувства, как смог. И дело благое, насколько я знаю. Уже ради этого можно сдержаться в своих оценках»,-похвалили дочь артистки подписчики ее Инстаграма.

Напомним: в прошлом году дочь Анастасии Волочковой переехала жить к своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину.

- Это я попросила Игоря, который ранее встречался с дочерью раз в полгода, побыть отцом. Плюс Арише удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа, - объясняет Анастасия Волочкова.

Ох, раз уж об этом зашла речь, скажу сразу: отношения Ариши с Игорем — больная тема. Я не из тех матерей, которые, расставаясь с мужем, мстительно не дают им видеться с детьми. Наоборот, несмотря на все, что Игорь мне сделал, я очень просила его уделять внимание Арише, потому что ребенку для полноценного воспитания нужны оба родителя, и уж точно нельзя манипулировать детьми ради своих каких-то обид и эгоистических целей. Но из моих благих намерений мало что вышло. Папа за все это время нашел время на встречу с Аришей всего лишь пару раз за год. Даже проигнорировал день рождения Ариши, чем она была очень огорчена.

У Ариши как-то брали интервью и спросили, чего бы она хотела попросить у Деда Мороза. Она сказала: «Я хочу, чтобы у меня появился настоящий папа». Эти слова меня тогда до слез тронули, я еще много дней начинала плакать, когда их вспоминала. И я ей пообещала: «Будет у тебя такой папа. Будет». Я верю, что так оно и произойдет на самом деле.

Так что пусть отец Ариши почувствует наконец ответственность за ребенка.

Дочь балерины пытается заработать на своих рисунках Фото: Личный архив

Дочь балерины пытается заработать на своих рисункахФото: Личный архив

По словам Анастасии Волочковой, она думала, что дочь найдет себя на сцене, но девочка выбрала свой путь.

- Она все оставила — и пение, и танцы, и художественную гимнастику, и теннис. Я ее во всем поддерживала, и у нее все хорошо получалось, но она ко всему охладела, -рассказывает Анастасия.- А ведь она потрясающе творческий человек, да еще и с режиссерской жилкой — с самого детства, когда приходили ее друзья, она их организовывала, устраивала спектакли, да и нас подключала к действу — делала билеты, рассаживала всех как зрителей.

Сейчас дочка серьезно увлеклась верховой ездой, ходит на конюшню, сама чистит лошадь, учится ее седлать. Меня это радует, да и вообще хорошо, что она любит животных.

профессионалом! Когда Ариша представила мне несколько призов, выигранных в соревнованиях, для меня это составило большую гордость и я была искренне за нее рада. Чем бы она не занималась, зная ее целеустремленность, я верю в ее победу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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