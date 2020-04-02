«Это не мазня, это искусство!»: 14-летняя дочь Волочковой выставила на продажу свою картину

- Картина продается, - подписала в Инстаграме фото своего рисунка 14-летняя Ариадна, дочь балерины Анастасии Волочковой. - Пока я ее писала (2 недели), пока она сохла...

«Круговорот мыслей и их полёт», 40X60 (абстракция маслом). Я влюблена в эту картину! В ней невероятные оттенки и их смешение. Она хорошо подчеркнёт светлые и темные стены. Но я представляю ее именно на белой.

В пределах МКАД доставка абсолютно бесплатная. К удобному вам времени.

Картина будет хорошо упакована и аккуратно доставлена.

Если вы переживаете, то водитель оснащен маской и антисептиками. Не переживайте за безопасность,-подчеркнула дочь артистки.

Однако блогеры тут же кинулись критиковать юную художницу:

«Стесняюсь спросить, сколько стоит «картина»? Это же просто мазня!», «Этот стон у нас песней зовётся...Как это можно назвать картиной, деточка, спустись с небес на землю».

- Это искусство. И картина мне нравится!-парировала дочь Анастасии Волочковой.

ariadna_volochkova КАРТИНА ПРОДАЁТСЯ

Аришу тут же поддержала мама.

- Это очень необычное и волшебное произведение,-похвалила наследницу Анастасия Волочкова.

Потом к группе поддержки подключились и фанаты балерины, напомнив, что средства от продажи картины девочка намерена отдать на благотворительность.

- «Красивая картина, в которую вложен большой труд ребенка. Молодец, Ариша! Учись, совершенствуйся - и все у тебя получится! Счастья тебе, ребенок!», «Интересно, а своему ребенку такое бы сказали, критиканши? Ребенок выразил свои чувства, как смог. И дело благое, насколько я знаю. Уже ради этого можно сдержаться в своих оценках»,-похвалили дочь артистки подписчики ее Инстаграма.

Напомним: в прошлом году дочь Анастасии Волочковой переехала жить к своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину.

- Это я попросила Игоря, который ранее встречался с дочерью раз в полгода, побыть отцом. Плюс Арише удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа, - объясняет Анастасия Волочкова.

Ох, раз уж об этом зашла речь, скажу сразу: отношения Ариши с Игорем — больная тема. Я не из тех матерей, которые, расставаясь с мужем, мстительно не дают им видеться с детьми. Наоборот, несмотря на все, что Игорь мне сделал, я очень просила его уделять внимание Арише, потому что ребенку для полноценного воспитания нужны оба родителя, и уж точно нельзя манипулировать детьми ради своих каких-то обид и эгоистических целей. Но из моих благих намерений мало что вышло. Папа за все это время нашел время на встречу с Аришей всего лишь пару раз за год. Даже проигнорировал день рождения Ариши, чем она была очень огорчена.

У Ариши как-то брали интервью и спросили, чего бы она хотела попросить у Деда Мороза. Она сказала: «Я хочу, чтобы у меня появился настоящий папа». Эти слова меня тогда до слез тронули, я еще много дней начинала плакать, когда их вспоминала. И я ей пообещала: «Будет у тебя такой папа. Будет». Я верю, что так оно и произойдет на самом деле.

Так что пусть отец Ариши почувствует наконец ответственность за ребенка.

Дочь балерины пытается заработать на своих рисункахФото: Личный архив

По словам Анастасии Волочковой, она думала, что дочь найдет себя на сцене, но девочка выбрала свой путь.

- Она все оставила — и пение, и танцы, и художественную гимнастику, и теннис. Я ее во всем поддерживала, и у нее все хорошо получалось, но она ко всему охладела, -рассказывает Анастасия.- А ведь она потрясающе творческий человек, да еще и с режиссерской жилкой — с самого детства, когда приходили ее друзья, она их организовывала, устраивала спектакли, да и нас подключала к действу — делала билеты, рассаживала всех как зрителей.

Сейчас дочка серьезно увлеклась верховой ездой, ходит на конюшню, сама чистит лошадь, учится ее седлать. Меня это радует, да и вообще хорошо, что она любит животных.

профессионалом! Когда Ариша представила мне несколько призов, выигранных в соревнованиях, для меня это составило большую гордость и я была искренне за нее рада. Чем бы она не занималась, зная ее целеустремленность, я верю в ее победу!