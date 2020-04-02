Хабенский опасается, что за время карантина борода у него вырастет как у Льва Толстого

Вынужденная разлука с театром актерам дается тяжело, хотя у каждого из них бывает и усталость от работы, и творческие простои. Но сейчас как никогда им не хватает зрителей. Поэтому многие выходят к публике онлайн и рассказывают, как живут на самоизоляции.

Театр Наций запустил виртуальный проект. Каждый день артисты отвечают на вопросы зрителей в соцсетях театра.

- Нам без вас очень плохо, не хватает репетиций, спектаклей, творческих мук, - в сердцах призналась Юлия Пересильд. - Когда я выхожу из театра после спектакля, у служебного входа меня встречают мои любимые девчонки, мои поклонницы, - это счастье. Сколько раз я просила их не дарить мне подарки, кроме тех, что сделаны своими руками. Они мне приносят письма, говорят такие прекрасные слова, дарят торты, свои картины... Сейчас очень не хватает этого внимания. Актеры все очень сосредоточены на себя, это издержки профессии.

Мы, конечно, ждем встречи со зрителями, но мы терпеливы и будем ждать столько, сколько потребуется. Я всех к этому призываю - не ходите никуда, потерпите. Дома можно многим заняться. Я желаю всем здоровья и сил, чтобы все это выдержать.

Актриса Ингеборга Дапкунайте тоже сидит дома…

- Но все равно нужно заниматься спортом, можно придумать упреждения с предметами, которые у каждого под рукой, - советует Ингеборга. - Например, делать упражнения с книжками, с бутылкой воды, со стулом – или просто без всяких предметов.

Как я провожу время, когда театр закрыт? Очень хочется почитать и посмотреть фильмы. Но это пока в планах. Несмотря на самоизоляцию я все время чем-то занята. У меня запланировано несколько проектов. Плюс домашние неотложные дела, которые обязательно надо сделать.

Я очень волнуюсь за своих близких, за маму, за соседей и друзей, за их родителей. Я смогу пережить это сложное время, если буду делать маленькие, но хорошие вещи для других. Актер Никита Кукушкин придумал такую инициативу – помоги своим соседям. Если пожилой человек не может выйти на улицу и купить себе продукты, надо ему помочь. Сейчас нужно быть добрее друг к другу.

Иван Ургант в своей ежевечерней программе на 1-м канале в рубрике «Разговор на безопасном расстоянии» спрашивает звезд, чем они себя занимают сейчас. Интервью идет через видеосвязь. Иван – в студии, его гости – у себя дома.

- Мне с собой не скучно, - говорит Евгений Петросян, хотя вроде бы замкнутое пространство квартиры, и зрителей вокруг нет, а Евгению Вагановичу хорошо. – Да и как может быть скучно, когда столько книг, когда рядом родные люди. Есть гаджеты, есть телефон, по которому можно позвонить друзьям, узнать, как они живут, не выходят ли на улицу. Я всех контролирую. И публикую в своем Инстаграме шутки про коронавирус. Юмор очень важен в трудную минуту. Во время войны артисты ездили на фронт и там выступали перед бойцами, в том числе много шутили, чтобы у солдат была психологическая разрядка. Вы спрашиваете, чем я сейчас занят? Ищу сценарии, пишу новые тексты для своих выступлений в том числе про коронавирус. Сейчас время не веселое, и юмор нам должен помочь его пережить.

Писатель-сатирик Семен Альтов тоже сидит дома в Петербурге.

- Компьютер, руки, голова – этого мне достаточно, чтобы быть занятым. Юмор помогает погасить панику и сохранить иммунитет, - говорит Альтов.

У актера Константина Хабенского наконец-то появилось время поиграть со своими детьми. Из-за этого он, похоже, пребывает в некой эйфории.

- Теперь я точно знаю, что надо поставить памятник нашим женам, бабушкам за подвиг, который они совершают ежедневно, занимаясь детьми. Как только объявили, что театры закрываются на карантин, я решил не бриться. Очень надеюсь, что не доведу себя до состояния Льва Николаевича Толстого.

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