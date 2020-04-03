Число заболевших коронавирусом в России на 3 апреля 2020 года составило 3548

Число заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки достигло 3548, увеличившись на 768, или примерно на треть. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В числе лидеров по заболеваемости - Москва (2475, +595), Московская область (177, +43) и Санкт-Петербург (147, +22).

Кроме того, относительно высокие темпы заболеваемости зафиксированы в Ленинградской (31, +11) и Нижегородской (25, +13) областях, а также в Республике Дагестан (25, +10).

Кроме того, ранее подтвердились два первых случая заболевания коронавирусом в Ямало-Ненецком АО.

Всего по стране было сделано более 536 тысяч тестов. Число жертв коронавируса в России за все время вспышки COVID-19 достигло 32, в том числе 20 смертельных случаев в Москве, по два в Московской области и Санкт-Петербурге.