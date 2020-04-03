Число заболевших коронавирусом в Москве на 3 апреля 2020 года составило 2475

Число заболевших коронавирусом в Москве на 3 апреля 2020 по данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции составляет 2475 (+595 за минувшие сутки). Многие из них, как отмечают в оперштабе, пациенты моложе 45 лет.

Число благополучно излечившихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 41 человека, достигнув 248. В частности, в Москве больницы покинули 140 выздоровевших пациентов. Число смертельных случаев в целом по стране за все время вспышки коронавируса достигло 32, в том числе 20 смертельных случаев в Москве, по два в Московской области и Санкт-Петербурге.

Заболевание не щадит молодых. В столице одной из жертв COVID-19 стал 39-летний москвич, с диагнозом двусторонняя пневмония и подтвержденным анализом на коронавирус.

«COVID - болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения лёгких и нарушениями свертывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции. И да, такие пациенты есть в Коммунарке. Увы, часть пациентов спасти не удаётся», - заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.