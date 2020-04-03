2020-04-03T00:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 3 апреля 2020 года: Режим самоизоляции продлен до 1 мая, в Коммунарке скончался 39-летний пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 3 апреля 2020 года
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Коронавирус в Москве, последние новости на 3 апреля 2020 годаКоронавирус в Москве, последние новости на 3 апреля 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Главной новостью дня в Москве стало, конечно же, продление режима самоизоляции до 1 мая. Такими мерами город попытается сдержать распространение опасного вируса - цифры по заболевшим изо дня в день только увеличиваются. То есть, еще как минимум один месяц в столице не будут работать торговые центры, парки, общепит, спорткомплексы, ночные клубы и прочие учреждения. А школьники и студенты колледжей до 1 мая продолжать учиться на дистанционке.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что о введении пропускного режима для передвижения по городу пока не идет речи. Впрочем, ситуация может измениться.

Кроме того, Сергей Собянин утвердил штрафы для нарушителей карантина, а председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников объяснил «Комсомольской Правде», для кого вводят эти наказания и как все будет устроено.

Между тем за последние сутки в Москве выявили 595 новых заболевших коронавирусом. Специалисты отмечают, что только 15% пациентов - люди старше 65. И словно иллюстрация этих цифр - в Москве скончался 39-летний мужчина, у которого COVID-2019 развился в двустороннюю пневмонию. Москвич трое суток провел на искусственной вентиляции легких, но спасти его не смогли.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил смерть своего пациента и рассказал, что коронавирус делает с легкими человека. Напомним, у самого доктора несколько дней назад диагностировали коронавирус. Проценко изолирован в отдельном боксе, но продолжает работать в удаленном режиме - сегодня он рассказал, чем занимается в режиме изоляции.

И еще о врачах. Известный российский ресторатор вернулся с «короной» из Куршевеля, а когда приболел, вызвал в свой подмосковный дом обычную скорую, скрыв от диспетчера, что был за границей. Осматривавшая его врач-терапевт тяжело заболела. А сам ресторатор сейчас в реанимации больницы в Коммунарке…

ИСТОЧНИК KP.RU

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