Фредди или Эдди, зачем украл медведя?

Думаю часто, что не так с сериалами про «оттепель». Ну да, платья слишком идеальные, хотя доярки покупают их в сельпо. Однако, когда речь идет о столице и работе в адвокатуре, хорошо сшитому костюму уже не удивишься. Даже учительницы были одеты так, что и сегодня мы любуемся Ириной Печерниковой, например, в фильме 1968 года «Доживем до понедельника».

Героиня сериала «Заступники» (Первый канал) адвокат Нина по времени действия должна напоминать именно Печерникову. Худенькая брюнетка. Стрелки безупречно подведены по моде тех лет. Глаза не всегда глупые. Но что-то пробивается неправильное, раздражающее. И я поняла: у нее в основе другая модель поведения. Называется «староста Семакова из «Универа» на ТНТ. Ответственная зубрилка, вспыхивающая от энтузиазма при любой похвале. И хотя Мари Ворожи (так себя называет сейчас актриса Марина Ворожищева) в молодежных сериалах не замешана, но лицо у нее работает именно так.

В основу сериала легли «Записки адвоката» Дины Каминской, которой в 1967 году, когда расследовалось тяжелое «дело мальчиков» (оно есть в сериале, два подростка обвинялись в изнасиловании и убийстве), было 48. Умная, красивая, настойчивая. Родилась в 1919-м. Практика в прокуратуре помощником следователя еще до войны. Отказ от стороны обвинения, адвокатура. Вынужденная эмиграция после участия в процессах против диссидентов. Ее книга - рассказ об изнуряющей работе защиты, институт которой тогда казался почти формальным. Сериал же - сборник анекдотов не про работу, а про фокусы.

Расскажу об одном судебном заседании. Американец обвиняется в похищении из гостиницы уникального медведя каслинского литья. Медведь размером в треть человека, из чугуна. У меня есть одна чугунная фигурка размером с ладонь на полке, так я ею мускулы могу качать. Зато юная Нина спокойно поднимает медведя с пола в суде. Даже не крякает от усилия. Как она туда вообще медведя притащила, на процесс с обвиняемым американцем? И что это за дискуссия: выпустить или не выпустить американца под залог?

Привожу образцы адвокатской демагогии: «В Америке деньги - это культ. Если хотите, религия», «Они за деньги, извините, удавятся». Наверное, Дина Каминская, выверявшая каждую реплику, чтобы не навредить подсудимому, услышав этакое, закатила бы глаза. А героиня сериала Нина произнесла. И как бы наивно похлопала ресничками над красиво подведенными глазками.