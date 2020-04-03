2020-04-02T22:09:18+03:00
Телевизор

Фредди или Эдди, зачем украл медведя?

На Первом канале показали сериал «Заступники»
Валентина ЛЬВОВАколумнист
Поделиться:
В основу сериала легли «Записки адвоката» Дины КаминскойВ основу сериала легли «Записки адвоката» Дины КаминскойФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Думаю часто, что не так с сериалами про «оттепель». Ну да, платья слишком идеальные, хотя доярки покупают их в сельпо. Однако, когда речь идет о столице и работе в адвокатуре, хорошо сшитому костюму уже не удивишься. Даже учительницы были одеты так, что и сегодня мы любуемся Ириной Печерниковой, например, в фильме 1968 года «Доживем до понедельника».

Героиня сериала «Заступники» (Первый канал) адвокат Нина по времени действия должна напоминать именно Печерникову. Худенькая брюнетка. Стрелки безупречно подведены по моде тех лет. Глаза не всегда глупые. Но что-то пробивается неправильное, раздражающее. И я поняла: у нее в основе другая модель поведения. Называется «староста Семакова из «Универа» на ТНТ. Ответственная зубрилка, вспыхивающая от энтузиазма при любой похвале. И хотя Мари Ворожи (так себя называет сейчас актриса Марина Ворожищева) в молодежных сериалах не замешана, но лицо у нее работает именно так.

В основу сериала легли «Записки адвоката» Дины Каминской, которой в 1967 году, когда расследовалось тяжелое «дело мальчиков» (оно есть в сериале, два подростка обвинялись в изнасиловании и убийстве), было 48. Умная, красивая, настойчивая. Родилась в 1919-м. Практика в прокуратуре помощником следователя еще до войны. Отказ от стороны обвинения, адвокатура. Вынужденная эмиграция после участия в процессах против диссидентов. Ее книга - рассказ об изнуряющей работе защиты, институт которой тогда казался почти формальным. Сериал же - сборник анекдотов не про работу, а про фокусы.

Расскажу об одном судебном заседании. Американец обвиняется в похищении из гостиницы уникального медведя каслинского литья. Медведь размером в треть человека, из чугуна. У меня есть одна чугунная фигурка размером с ладонь на полке, так я ею мускулы могу качать. Зато юная Нина спокойно поднимает медведя с пола в суде. Даже не крякает от усилия. Как она туда вообще медведя притащила, на процесс с обвиняемым американцем? И что это за дискуссия: выпустить или не выпустить американца под залог?

Привожу образцы адвокатской демагогии: «В Америке деньги - это культ. Если хотите, религия», «Они за деньги, извините, удавятся». Наверное, Дина Каминская, выверявшая каждую реплику, чтобы не навредить подсудимому, услышав этакое, закатила бы глаза. А героиня сериала Нина произнесла. И как бы наивно похлопала ресничками над красиво подведенными глазками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года составило 235 человек
Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию
Коронавирус в Москве: Водителей будут останавливать для выяснения целей поездки
В США опубликовали первые результаты тестирования вакцина от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек
В МИД России назвали причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
Число умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года достигло 32
Задержаны два генерала МВД за незаконный перевод подозреваемого из СИЗО под домашний арест
«Главное - баланс между экономикой и здоровьем»: самарский губернатор заявил о важности принятых ограничительных мер
В Туле на время режима изоляции жителям начнут бесплатно доставлять продукты и товары первой необходимости на дом
В Нью-Йорке от коронавируса умер Ленин
Впервые за 23 года в России изменили список животных в Красной книге
Трамп задействовал закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Верующие смогут исповедаться по телефону и по Skype
Сербия ожидает скорого прибытия самолета с помощью из России
Россия будет производить около 4 млн медицинских масок в день
Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Распространение коронавируса: мир преодолел отметку в 1 млн зараженных
США обсудили с Россией сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки
В Москве скончался 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции
В Москве откроется еще один стационар для пациентов с коронавирусом