2020-04-03T08:40:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Доминикане, последние новости на 3 апреля 2020 года: число заболевших продолжает расти, комендантский час продлили

Представляем последние новости про коронавирус в Доминикане на 3 апреля 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Коронавирус в Доминикане заставил туристов покинуть курорты Фото: Министерство туризма Доминиканской РеспубликиКоронавирус в Доминикане заставил туристов покинуть курорты Фото: Министерство туризма Доминиканской Республики
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Коронавирус в Доминикане продолжает свое распространение. По состоянию на 3 апреля за последние сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 96 человек и достигло 1380. С начала эпидемии умерли 60 человек, 16 – выздоровели и покинули больницы.

Сегодня большинство случаев приходятся на Столичный округ, Сантьяго и провинцию Дуарте. Всех заболевших и тех, кто с ними контактировал доставляют в специальные медицинские изоляторы.

С островной Доминиканой прекращено авиасообщение, за исключением чартерных рейсов для вывоза туристов.

Из-за распространения коронавируса в Доминикане действуют серьезные ограничения. С 19 марта страна живет в режиме чрезвычайного положения. С 20 марта по 3 апреля был введен комендантский час. На улицы запрещено выходить с 17 до 6 часов. Сегодня стало известно, что эту меру правительство Доминиканской республики продлило еще на 15 дней. С 20 марта полиция арестовала более 22 тысяч граждан за нарушение комендантского часа, только за последние сутки – 1454 человека.

Жителей и гостей Доминиканы призывают соблюдать социальную дистанцию и не покидать дома без необходимости, проводится дезинфекция улиц. Для врачей, полицейских и военных в апреле и марте введены дополнительные выплаты.

Власти страны заверяют, что нет дефицита продуктов, магазины работают и обеспечены товарами первой необходимости. Продавцов и покупателей призывают пользоваться масками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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