Коронавирус в Индии, последние новости на 3 апреля 2020: премьер-министр нашел лекарство от коронавируса

В Индии число заболевших перевалило за две тысячи, количество инфицированных за сутки приросло на 432 человека. Всего заболевших в стране — 2069 пациентов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 3 апреля 2020 года

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДАЕТ УРОКИ ЙОГИ

Премьер-министр страны Нарендра Моди посоветовал граждан заняться йогой во время карантина. По его словам, этот вид физической нагрузки поможет очистить разум и укрепить здоровье, что было бы нелишним во время пандемии. У главы правительства Индии есть канал на YouTube, где можно посмотреть видеоуроки йоги на нескольких языках, даже на русском. Роль инструктора выполняет 3D-копия чиновника.

Премьер-министр Индии дает уроки йоги во время эпидемии коронавируса .Yoga With Modi Trikonasana Russian

Граждан Индии пока что не обязали носить маски, но власти создали пошаговую инструкцию, как сшить ее в домашних условиях. Неизвестно, насколько маски защищают людей от коронавируса, поэтому ВОЗ в первую очередь советуют чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также не прикасаться к лицу, особенно не трогать глаза, нос и рот.

РОССИЯНЕ ЗАСТРЯЛИ В ИНДИИ

Граждане России из-за карантина и ограничения международных перелетов оказались заперты в стране, но кого-то удалось вернуть на родину. Оставшиеся не унывают, стараются сохранять спокойствия и находят поддержку в соцсетях.

— Рассказываю о ситуации в Индии на сегодняшний день. Прошло уже больше недели, как мы сидим в карантине, впереди еще недели 2-3 точно. Виза просрочена уже как дней пять назад. Но в целом, все в порядке, несмотря на то, что с продуктами питания все та же проблема, их практически нет. А то, что удается найти, раза в 2-3 дороже обычного, — пишет @iskander_easyway.

— Хочу сказать, что совсем не обязательно впадать в панику даже сейчас. Нас так научили, но в любой ситуации можно оставаться спокойным. Это не значит, что надо полностью игнорировать происходящее, и не прибегать к определенным мерам безопасности, — рассказывает пользователь @vika__om.

vika__om Немножко достали Есть такой тип людей, который любит накручивать себя даже без видимой причины, а ещё и накручивать всех находящихся рядом Сейчас для них прям золотая пора Хочу сказать, что совсем не обязательно впадать в панику даже сейчас. Нас так научили, но в любой ситуации можно оставаться спокойным. Это не значит, что надо полностью игнорировать происходящее, и не прибегать к определенным мерам безопасности Но зачем раздувать трагичность ситуации и обмениваться всеми сплетнями на тему последних новостей? Тем самым направляя свою энергию в эгрегор болезни и страдания, ослабляя свой иммунитет и нервную систему. Мы все равно вряд ли узнаем всю правду, в новостях много фейковых данных, а ещё всяких подруга подруги сказала Можно провести свободное время с большей пользой. Когда ещё будет такая возможность? Замедлиться, очиститься, привести в порядок своё тело и разум, заняться тем, на что не хватало времени Паникуя, разговаривая ежеминутно на тему пандемии, никак нельзя помочь ни себе, ни человечеству. Помочь можно лишь соблюдая меры безопасности и находясь в гармонии с самим собой и миром. У каждого свои методы. Лично мне помогает медитация, йога, музыка, рисование, смех, чтение книг Ну и конечно информационный детокс, важная информация дойдёт до вас и без вашего желания . #накипело #пандемия #covid_19 #архив #арамболь #гоа #индия #arambol #goa #india #sweetlakegoa

— В Гоа сейчас комендантский час и будет длится он 3 дня (пока!). Все кафе и рестораны закрыты до 31 марта. Магазины работают только с 8 до 11. Молока и хлеба уже нет, — делится своим опытом изоляции за границей @alexey_bk.

alexey_bk Застрявшие в раю Как быстро меняется мир. Ещё буквально 2-3 недели назад мы ели в кафешках, покупали в магазинах любые продукты, могли свободно передвигаться и строить планы на будущее, а сейчас наступила другая реальность. Возможно, вы слышали, что в Индии, и не только, участились случаи агрессии к белым людям (белый=вирус). Уже бывали случаи, когда наших соотечественников выселяли из домов, а прикол в том, что на данный момент отелям и домам на законодательном уровне запрещено заселять новых жильцов! Иди куда хочешь В Индии сейчас комендантский час, который продлится до 15 апреля. Улицы патрулируют полицейские и если попадёшься им на глаза в неположенное время, то они тебя быстро познакомят с бамбу-массажем. И не посмотрят на то, что ты иностранец. До 31 марта (пока до 31 марта ), перемещаться по Индии не возможно. Границы штатов закрыты, весь транспорт в стопе. Нельзя ездить на байке и даже на велосипеде! Магазины до сих пор не работают. Точнее работают, но из под полы и так как нет новых завозов, то ничего толкового там не осталось. А некоторые индийцы пользуются сложившейся ситуацией и заряжают цену в 2, а то и в 3 раза больше. Наши соотечественники уже адаптировались и во всю пользуются бартерной системой, создают чаты, где делятся информацией о магазинах и всячески помогают друг другу На нас эта ситуация повлияла мало, так как мы заблаговременно закупились продуктами, да и у нас оказалось очень много помощников. Наши соседи (индийцы) оказались просто душки, подгоняют нам молоко, масло и специально открывают для нас свой маленький магазин. Хозяин дома имеет куриную ферму, потому с яйцами и мясом проблем у нас нет. Плюс он привозит нам молоко, воду и помогает решить всяческие трудности, типа пополнения баланса, а также сделал скидку на аренду дома Ну и конечно очень круто, что мы застряли здесь со всеми нашими ребятами Дом у нас полный, как и в разгар сезона Так как мы целыми днями сидим дома и никуда не выходим, то постоянно придумываем себе досуг. Многие начали заниматься йогой, смотрим спектакли онлайн, фильмы, играем в настольные игры и очень много общаемся. На фото все жильцы нашего дома. Продолжение

Напомним, правительство Индии в связи с ростом заболеваемости настойчиво просит всех оставаться дома, до 14 апреля введен трехнедельный карантин. Закрыты границы штатов и крупных городов.

В начале марта заболевших было 40 человек, к концу месяца их количество увеличилось почти в 50 раз.