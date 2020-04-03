2020-04-02T23:14:22+03:00
Общество

Вопрос дня: Чему посвятите этот месяц?

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Вопрос дня: Чему посвятите этот месяц?Вопрос дня: Чему посвятите этот месяц?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Наша семья в соцсетях запустит челлендж «Отжимаемся на один раз больше!» Вот наступит 3 апреля - отожмемся 3 раза. Наступит 30 апреля - 30 раз. Еще мы с участниками группы записываем песни на смартфоны. Каждый из своего дома. Потом все собирают воедино и выпускают на нашем канале в YouTube. Главное, чтобы денег хватило. Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим что накопили. А потом еще заработаем!

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Чему и раньше - интернету. Я там провожу по 7 - 8 часов. Раньше выезжал на пять спектаклей. Теперь все отменилось. Но я не переживаю за деньги. У меня есть подушка безопасности. В гроб накопления не положишь. Будем тратить.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Из-за работы дети меня почти не видели. Иногда я улетал из Петербурга в 5 утра. И в этот же день из Москвы возвращался в 21 час, чтобы хоть на ночь сына обнять. И так могла целая неделя проходить. Теперь будем гулять во дворе. Можно спокойно помолиться Великим постом. Но уже не в храме, а дома всей семьей.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Первая неделя карантина народу показалась прикольной: не надо вставать на работу, толкаться в метро. А на второй уже будет фигово. Все взвоют друг от друга. Поэтому советую придумывать общие дела. Настольные игры, домашнее чтение совместное. Плюс попробовать сделать пространство, где человек сможет побыть один хотя бы 1 - 2 часа. Например, полежать в ванне. Это тоже нужно - личное пространство.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- При любой погоде и любых внешних и внутренних обстоятельствах Гидрометцентр в целом и я в частности обязаны выдавать прогнозы как часы - и на ближайшие сутки, и на ближайшую неделю. Никаких каникул лично у меня до 30 апреля не будет.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза турагентств:

- Всей семьей уехали на дачу в Подмосковье, где теперь придется жить до 30 апреля, отменили забронированную поездку на майские. Для турбизнеса очень тяжелый период, но лучше быть здоровыми на даче, чем больными на Мальдивах.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Чтению. У меня накопилось около 40 книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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