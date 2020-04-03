Коронавирус в Италии, последние новости на 3 апреля 2020: открылся новый госпиталь в Бергамо

Италия - на первом месте в Европе по распространению коронавируса. По последним новостям на 3 апреля 2020 года, в Италии от коронавируса скончались уже 13 915 человек, число случаев заболевания достигло 115 242.

В марте 2020 года в стране ввели различные карантинные меры: закрыли все заведения общепита, учреждения культуры, детские площадки, парки и спортивные залы. Даже запретили свадебные и похоронные церемонии. Из дома выйти можно, но только в аптеку, в магазин или выгулять собаку.

А вот штрафы за нарушение карантина довольно внушительные - от 400 евро до 3 тысяч евро. Улицы патрулируют полицейские, а также в стране используют беспилотники для контроля за ситуацией. И, действительно, итальянцы соблюдают режим ради своей безопасности и безопасности близких - весь мир облетели кадры пустых улиц Рима и Милана, где можно встретить разве что голубей.

Каждый день тысячи медиков ухаживают, заботятся и спасают заболевших. На помощь им вылетели и российские военные медики. Если говорить о последних новостях на 3 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии, наши специалисты начали работу в полевом госпитале в Бергамо.

А пока больница готовилась принять первых пациентов, для российских медиков приготовили сюрприз - борщ. К нему была записка: "Извини, это в первый раз". Фотография уже разлетелась по всем соцсетям.