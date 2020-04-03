2020-04-03T08:03:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 3 апреля 2020: открылся новый госпиталь в Бергамо

Собрали все последние новости о коронавирусе в Италии на 3 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 3 апреля 2020: на помощь вылетели российские военные медикиКоронавирус в Италии, последние новости на 3 апреля 2020: на помощь вылетели российские военные медикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Италия - на первом месте в Европе по распространению коронавируса. По последним новостям на 3 апреля 2020 года, в Италии от коронавируса скончались уже 13 915 человек, число случаев заболевания достигло 115 242.

В марте 2020 года в стране ввели различные карантинные меры: закрыли все заведения общепита, учреждения культуры, детские площадки, парки и спортивные залы. Даже запретили свадебные и похоронные церемонии. Из дома выйти можно, но только в аптеку, в магазин или выгулять собаку.

А вот штрафы за нарушение карантина довольно внушительные - от 400 евро до 3 тысяч евро. Улицы патрулируют полицейские, а также в стране используют беспилотники для контроля за ситуацией. И, действительно, итальянцы соблюдают режим ради своей безопасности и безопасности близких - весь мир облетели кадры пустых улиц Рима и Милана, где можно встретить разве что голубей.

Каждый день тысячи медиков ухаживают, заботятся и спасают заболевших. На помощь им вылетели и российские военные медики. Если говорить о последних новостях на 3 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии, наши специалисты начали работу в полевом госпитале в Бергамо.

А пока больница готовилась принять первых пациентов, для российских медиков приготовили сюрприз - борщ. К нему была записка: "Извини, это в первый раз". Фотография уже разлетелась по всем соцсетям.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ученые о мерах ведущих стран в связи с пандемией коронавируса: Мы наблюдаем паническую реакцию слона, на которого напала домашняя кошка
Некоторые эксперты считают, что борьба с Covid-19 приняла такой размах, что наносит человечеству более значительный ущерб чем сам вирус
Новости 24
Ростех разработал маски, способные защитить от вирусов и микроорганизмов любого типа
В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Генассамблея ООН заблокировала российский проект по борьбе с пандемией коронавируса
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Трамп заявил, что шарфы лучше защищают от коронавируса, чем медицинские маски: "Они толще"
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, водопады Игуасу обмелели до тонкой струйки из-за засухи и перекрытия плотины
Во вспышке коронавируса в Японии виноваты работники секс-индустрии
В Заксобрании Камчатки опровергли связь отставки губернатора с коронавирусом
Биолог рассказал, что поможет победить коронавирус в России
Американец признал себя виновным в попытке расстрелять Белый дом противотанковой ракетой
"Результат может быть плачевным": Адвокат попросил власти США освободить из тюрьмы летчика Ярошенко из-за коронавируса
Главный инфекционист США: не могу понять, почему все штаты еще не ввели карантин
Две страны объявили о введении гендерного карантина из-за коронавируса
Новый Орлеан стал "эпицентром" смертей от коронавируса в США
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартирах во время пандемии коронавируса
Зять Трампа "взялся" за коронавирус
Борис Джонсон нарушил карантин, чтобы поучаствовать в акции в поддержку врачей Великобритании
В университете Джонса Хопкинса в США насчитали больше зараженных коронавирусом, чем в ВОЗ
Ученые заявили, что коронавирус может передаваться не только при чихании или кашле, но и при разговоре или дыхании
Трамп назвал красивым жестом России поставку меицинского оборудования в США
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию из-за пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 140 человек
Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время заключить новую сделку
Администрация Трампа пообещала выплаты по антивирусному пакету мер через две недели и похвалилась, что действует быстрее, чем Обама
Из Великобритании эвакуированы спецсрейсом 150 россиян и членов их семей
Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 апреля 2020 года составило 235 человек
Губернатор Камчатки подал в отставку по собственному желанию
Коронавирус в Москве: Водителей будут останавливать для выяснения целей поездки