2020-04-03T08:24:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 3 апреля 2020: туристический сезон планируется открыть в конце мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 3 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 3 апреля 2020: авиасообщение с другими странами планируется открыть в июнеКоронавирус в Турции, последние новости на 3 апреля 2020: авиасообщение с другими странами планируется открыть в июнеФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 3 апреля 2020 года таковы: заболевших уже 18 125, а скончались от инфекции - 356 человек. Выздоровели при этом 415 человек.

В Турции, как и в других странах, в связи с эпидемией введен особый режим - закрыты все кафе, бары, рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты, временно прекращены авиасообщения с другими странами. Местным жителям, которым уже больше 65 лет, запрещено выходить из дома. А всем остальным можно посетить только ближайшую аптеку или магазин, выгулять собаку. Есть возможность обратиться за экстренной медицинской помощью.

Если говорить о последних новостях на 3 апреля 2020 года о ситуации с коронавирусом в Турции, то накануне стало известно, что туристический сезон в стране планируется открыть только в конце мая. А международное авиасообщение восстановить лишь в июне. Пока страна борется с опасной инфекцией.

В стране, по заявлению властей, строятся новые больницы. Каждый день более 10 тысяч местных жителей проходят тест на коронавирус. Пока что в Турции есть все необходимое медицинское оборудование, маски, перчатки, медицинские халаты. Турция даже помогает другим странам, посылая им гуманитарную помощь. А президент Реджеп Эрдоган на днях пожертвовал свою зарплату за семь месяцев на помощь гражданам, пострадавшим от пандемии. К его кампании присоединились члены правительства и законодатели.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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