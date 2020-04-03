2020-04-03T09:25:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Венгрии, последние новости на 3 апреля 2020: умерло еще пять человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Венгрии на 3 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Венгрии, последние новости на 3 апреля 2020: умерло еще пять человекКоронавирус в Венгрии, последние новости на 3 апреля 2020: умерло еще пять человекФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Венгрии продолжает расти – на утро пятницы, 3 апреля 2020 года, общее количество пациентов с официальным диагнозом «коронавирус» составило 623 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Венгрии.

- Еще пять пожилых пациентов скончались. У всех из них были различные хронические заболевания, - сообщает правительство страны.

Количество тех, кто выздоровел, также увеличилось, и теперь составляет 43 человека. Наибольшее число заболевших сосредоточено в Будапеште.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, власти Венгрии ввели комендантский час. Людям разрешено выходить из своих домов лишь для посещения магазинов и аптек, нарушителям грозят крупные штрафы. При этом пенсионеры старше 65 лет могут выходить за продуктами и лекарствами только с 09:00 до 12:00, а в остальное время на улице может находиться только более молодое поколение. Передвижение по территории страны также строго ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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