Коронавирус в Венгрии, последние новости на 3 апреля 2020: умерло еще пять человек

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Венгрии продолжает расти – на утро пятницы, 3 апреля 2020 года, общее количество пациентов с официальным диагнозом «коронавирус» составило 623 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Венгрии.

- Еще пять пожилых пациентов скончались. У всех из них были различные хронические заболевания, - сообщает правительство страны.

Количество тех, кто выздоровел, также увеличилось, и теперь составляет 43 человека. Наибольшее число заболевших сосредоточено в Будапеште.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, власти Венгрии ввели комендантский час. Людям разрешено выходить из своих домов лишь для посещения магазинов и аптек, нарушителям грозят крупные штрафы. При этом пенсионеры старше 65 лет могут выходить за продуктами и лекарствами только с 09:00 до 12:00, а в остальное время на улице может находиться только более молодое поколение. Передвижение по территории страны также строго ограничено.