На курорте с 20 женщинами: Тайский король изолировался от коронавируса

По сообщениям мировых СМИ, спасающийся от коронавируса тайский король Маха Вачиралонгкорн, Рама 10-й, уединился с 20 дамами на баварском горнолыжном курорте. В то время, как его подданные самоизолируются в Таиланде. И они очень расстроены отсутствием монарха на рабочем месте. Хотя сами, в общем-то, тоже на курорте...

Некоторые (таких за одни сутки набралось, по словам оппозиции, более 1,2 млн) в соцсетях задаются вопросом: а зачем нам король? С точки зрения тайского уголовного кодекса, монарх — фигура превыше закона и неприкасаемая, а сомневающимся на этот счет светит до 15 лет заключения. Тем не менее, его Величество обижают онлайн все чаще и чаще.

Например, ставят лайки под видео, на котором 67-летний король идет по немецкому торговому центру в джинсах с заниженной талией, коротком топе и с временными татуировками на торсе. Если его отца — правившего 70 с лишним лет Пхумипона Адульядэта — подданные уважали, то сына — не особо. Потому что он авторитарен, славится дурным вкусом, бабник и живет большей частью в Европе. Став в 2016 году королем, он унаследовал, по некоторым оценкам, 30 миллиардов долларов, которыми при отце управляло специальное ведомство. Считалось, что оно распоряжалось королевскими активами во благо народу. Рама 10-й его упразднил и теперь сам контролирует всю собственность. Заодно он единолично руководит армией и спецслужбами.

Некоторые аналитики считают, что шумиха вокруг самоизоляции короля намеренно раздута оппозицией, мечтающей в суматохе борьбы с коронавирусом его свергнуть.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые аналитики считают, что шумиха вокруг самоизоляции короля намеренно раздута оппозицией, мечтающей в суматохе борьбы с коронавирусом его свергнуть. Во-первых, его может тайно сопровождать супруга. Во-вторых, большая часть женщин — личная охрана монарха-миллиардера, а не наложницы, как утверждают немецкие таблоиды. И, наконец, Бавария — одна из наиболее пострадавших от эпидемии земель Германии, и завозить вместе со свитой вирус в более благополучный в этом плане Таиланд вряд ли патриотично.