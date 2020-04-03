Самоизоляция в большой семье: чем заняться с детьми на карантине

Оставаться в четырех стенах непросто, особенно если в доме много детей. Автор песен, фронтвумен группы AMARIA и многодетная мать Амария Рай рассказала «КП» о том, как разнообразить жизнь семьи в период самоизоляции.

- Наши три дочери (возраст 5, 15, 21) не выходили из дома с 15 марта, так было решено у нас еще до введения в Москве каких-либо ограничений, - рассказывает Амария. - А одиннадцатилетний сын уже четвертую неделю находится с товарищами-суворовцами в училище, где все родительские посещения теперь запрещены. Мы переживаем трудное время: впервые человечество столкнулось с такими событиями и, что особенно влияет, - с такой реакцией на события… Как разнообразить жизнь семьи в условиях долгой изоляции и сохранить хорошую атмосферу?

ИЗУЧАЕМ МИР

Все вместе смотрим познавательные фильмы, они интересны и взрослым, и детям. Среди наших любимых – сериалы о природе производства BBC.

ИГРАЕМ

Среди нового у нас настольные игры. Раньше времени на это мы не находили. Теперь вечерами с удовольствием играем с детьми, фаворитом быстро стала игра Sequence, развивающая логику и внимательность, ее с небольшой помощью освоила и младшая дочь. Я разрабатываю сценарии домашних квестов, - время проявить фантазию.

ШАГАЕМ

Когда-то давно по случаю приобретенная беговая дорожка расчехлена и теперь используется старшими девочками. Младшая ездит на самокате, короткими бросками, - при желании можно найти в городской квартире место и для такой активности.

ЗАНИМАЕМСЯ

Учителя школы дочери-девятиклассницы, за что им огромное спасибо, приняли решение продолжить дистанционный учебный процесс. Выборочно проводятся и занятия у дочери-студентки. Младшая, посещавшая занятия по подготовке к школе, продолжает выполнять работы в учебных пособиях, и мы много рисуем.

РАДУЕМ ДРУГ ДРУГА

Что-то простое, приготовленное к столу с любовью, может поднять настроение всей семье. Нас периодически балует пятнадцатилетняя дочь, она хорошо готовит и делает это с удовольствием. Из полезного, постного - морковный салат с тертым яблоком или черносливом.

Три дня рождения в нашей большой семье выпали на этот период. Всегда можно порадовать близкого человека, проявив творческие способности. Так, муж, имеющий художественное образование, впервые за многие годы, достал мольберт и краски…

ОБСУЖДАЕМ

Мы не скрываем от детей информацию, обсуждаем на доступном для каждого возраста языке то, что происходит в России и других странах. Без эмоциональных экстремумов, спокойно, рассудительно.

Мы, взрослые, понимаем, что главным потрясением возможно будет не сама пандемия, а ее экономические последствия. Да, они наступят, и принять режим жесткой экономии на долгий срок придется всем. Это нас не пугает, мы с оптимизмом смотрим в будущее и исходим из того, что остановить бездумное, чрезмерное, оголтелое потребление всего подряд – от поданных в заманчивой упаковке по сути вредных продуктов до растлевающего «культурного контента» - пора, и сейчас это время, вероятно, настанет для огромного числа людей. Уповаю на то, что это потрясение вернет в жизнь человечества на видимом, если угодно, пропагандируемом даже уровне, подлинные ценности и желание следовать им. И мы начнем по-настоящему ценить людей труда, науки, высокого искусства, профессионалов, отдающих себя благородным, социально ориентированным профессиям, а не только тех, кто управляет, торгует, развлекает.