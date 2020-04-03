В России изобрели ваккумный эко-пылесос для уборки уличного мусора

Презентация вакуумного уличного пылесоса для уборки города состоялась в Красноярске. Агрегат убирает окурки, стеклянные и пластиковые бутылки, банки, экскременты, песок и даже гравий.

Отечественный образец в три раза дешевле зарубежных аналогов, а также не уступает им в практичности. По словам изобретателей - сотрудников МП «САТП», машина может работать за 4 дворников.

Немаловажным является и фактор экологичности аппарата, ведь он работает от аккумуляторных батарей и при работе не причиняет вред окружающей среде.

«В 2018 году мы приобрели и начали применять при уборке города уличный пылесос бельгийского производства. Тогда мы изучили принцип его работы и поняли, что на современной комплектующей базе можно самим сделать такой, и он выйдет в разы дешевле. Работает наш пылесос на аккумуляторе, что экологично, а хватает его на полную рабочую смену – 8 часов», – рассказал руководитель ремонтно-механической службы САТП Борис Кузьмин Гласу народа.

По словам Главы Красноярска Сергея Еремина, изобретение позволит расширить географию содержания городского пространства, заходить во дворы и на прилегающие территории. Чиновник поставил задачу изготовить к лету порядка 20 таких пылесосов и запустить «пылесосшеринг» – сервис по аренде уникального оборудования.