2020-04-06T23:17:52+03:00
Общество

Уровень загрязнения воздуха в Москве уменьшился в 5 раз

Низкая степень загрязнения воздуха сохранится и в ближайшие дни
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Низкая степень загрязнения воздуха сохранится и в ближайшие дни. Фото: shutterstock.comНизкая степень загрязнения воздуха сохранится и в ближайшие дни. Фото: shutterstock.com
Изменить размер текста:

Только за первую неделю карантина в Москве зафиксировано существенное уменьшение вреда загрязняющих веществ. Максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы уже в понедельник-вторник снизились в 5–5,5 раза.

«По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ — к примеру, оксида углерода и диоксида серы — к 30 и 31 марта снизились в 5–5,5 раза. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раза, — сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования со ссылкой на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В первую очередь, улучшение экологической обстановки вызвано погодными условиями - в конце прошлой недели в столице под влиянием антициклона формировались условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе. На всей территории города был отмечен рост уровня загрязнения. На этой неделе погода сильно изменилась: выпал снег, усилился ветер. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился.

В качестве другого показательного фактора специалисты отмечают то, что на этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. В среднем ежегодно на автотранспорт приходится около 780 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет около 90% всех выбросов. По официальной информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности уличного движения на этой неделе составило около 50%.

Вблизи автотрасс также отмечается снижение концентраций основных загрязняющих веществ. Так, в начале недели концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, а оксида азота и взвешенных частиц РМ10 — на 40–50%. Снижение уровня загрязнения воздуха хорошо прослеживается в часы пик. На этой неделе в понедельник и вторник рост концентраций практически не был зафиксирован.

Также отмечается снижение уровня загрязнения воздуха на жилых территориях. Средние концентрации по сравнению с прошлым годом снизились на 30–50%.

Учитывая в целом общее снижение объема выбросов от автотранспорта, в Москве в ближайшие дни сохранится низкая степень загрязнения воздуха.

Отметим, что ранее такую тенденцию отмечали в Китае и ряде европейских городов, пострадавших из-за коронавируса. В феврале спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали, что в Китае, где из-за коронавируса остановился ряд промышленных производств, существенно улучшился воздух. В Европе также стали отмечать положительные изменения, связанные с уменьшением числа автомобилей и людей на улицах. Например, в каналы Венеции вернулись лебеди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 47 человек
Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+
Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч
Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках
Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом