Уровень загрязнения воздуха в Москве уменьшился в 5 раз

Только за первую неделю карантина в Москве зафиксировано существенное уменьшение вреда загрязняющих веществ. Максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы уже в понедельник-вторник снизились в 5–5,5 раза.

«По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ — к примеру, оксида углерода и диоксида серы — к 30 и 31 марта снизились в 5–5,5 раза. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раза, — сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования со ссылкой на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В первую очередь, улучшение экологической обстановки вызвано погодными условиями - в конце прошлой недели в столице под влиянием антициклона формировались условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе. На всей территории города был отмечен рост уровня загрязнения. На этой неделе погода сильно изменилась: выпал снег, усилился ветер. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился.

В качестве другого показательного фактора специалисты отмечают то, что на этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. В среднем ежегодно на автотранспорт приходится около 780 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет около 90% всех выбросов. По официальной информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности уличного движения на этой неделе составило около 50%.

Вблизи автотрасс также отмечается снижение концентраций основных загрязняющих веществ. Так, в начале недели концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, а оксида азота и взвешенных частиц РМ10 — на 40–50%. Снижение уровня загрязнения воздуха хорошо прослеживается в часы пик. На этой неделе в понедельник и вторник рост концентраций практически не был зафиксирован.

Также отмечается снижение уровня загрязнения воздуха на жилых территориях. Средние концентрации по сравнению с прошлым годом снизились на 30–50%.

Учитывая в целом общее снижение объема выбросов от автотранспорта, в Москве в ближайшие дни сохранится низкая степень загрязнения воздуха.

Отметим, что ранее такую тенденцию отмечали в Китае и ряде европейских городов, пострадавших из-за коронавируса. В феврале спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали, что в Китае, где из-за коронавируса остановился ряд промышленных производств, существенно улучшился воздух. В Европе также стали отмечать положительные изменения, связанные с уменьшением числа автомобилей и людей на улицах. Например, в каналы Венеции вернулись лебеди.