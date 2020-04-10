2020-04-10T07:58:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 10 апреля 2020: от инфекции скончались 100 медиков

Рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Италии на 10 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных достигло 143 тысячКоронавирус в Италии, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных достигло 143 тысячФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Италии на 10 апреля 2020 года таковы: уже 143 626 случаев заражения, скончались от инфекции 18 279 человек, выздоровели - 28 470 человек. Ранее в стране был установлен рекорд - за сутки от инфекции вылечились более 2 тысяч человек.

В данный момент Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавируса. На первом месте Испания, где заболевших больше на 10 тысяч. А если говорить о ситуации в мире, то на первом месте по распространению вируса находится США, где зараженных больше 465 тысяч.

В Италии до 31 июля введен режим ЧС. Местным жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Тем более, что ходить некуда - все музеи, кинотеатры, театры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты закрыты. За нарушение карантина полагается большой штраф, поэтому большинство итальянцев благоразумно сидят по домам, переговариваясь с соседями через балконы.

Каждый день сотни медиков борются за жизни пациентов. Из-за дефицита медоборудования и средств защиты, в Италии даже придумали делать аппараты ИВЛ из масок для плавания. Конечно, такая маска полностью не заменит настоящее оборудование, но может кому-то спасти жизнь. А крупная сеть спортивных товаров в Италии решила поддержать изобретение и передала регионам 10 тысяч таких масок.

Если говорить по последних новостях о коронавирусе в Италии на 10 апреля 2020 года, накануне стало известно,что в стране от инфекции скончались уже 100 медиков. В апреле профсоюз медработников больниц сообщил, что число зараженных медиков превысило уже 10 тысяч человек.

Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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