Коронавирус в Италии, последние новости на 10 апреля 2020: от инфекции скончались 100 медиков

Последние новости о коронавирусе в Италии на 10 апреля 2020 года таковы: уже 143 626 случаев заражения, скончались от инфекции 18 279 человек, выздоровели - 28 470 человек. Ранее в стране был установлен рекорд - за сутки от инфекции вылечились более 2 тысяч человек.

В данный момент Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавируса. На первом месте Испания, где заболевших больше на 10 тысяч. А если говорить о ситуации в мире, то на первом месте по распространению вируса находится США, где зараженных больше 465 тысяч.

В Италии до 31 июля введен режим ЧС. Местным жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Тем более, что ходить некуда - все музеи, кинотеатры, театры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты закрыты. За нарушение карантина полагается большой штраф, поэтому большинство итальянцев благоразумно сидят по домам, переговариваясь с соседями через балконы.

Каждый день сотни медиков борются за жизни пациентов. Из-за дефицита медоборудования и средств защиты, в Италии даже придумали делать аппараты ИВЛ из масок для плавания. Конечно, такая маска полностью не заменит настоящее оборудование, но может кому-то спасти жизнь. А крупная сеть спортивных товаров в Италии решила поддержать изобретение и передала регионам 10 тысяч таких масок.

Если говорить по последних новостях о коронавирусе в Италии на 10 апреля 2020 года, накануне стало известно,что в стране от инфекции скончались уже 100 медиков. В апреле профсоюз медработников больниц сообщил, что число зараженных медиков превысило уже 10 тысяч человек.