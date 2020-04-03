2020-04-03T10:52:59+03:00
Общество

Эксперт предрек рост преступности и беспорядков из-за разорения малого бизнеса

От голодной безработицы россиян могут спасти общественные работы
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе.Президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Из-за ситуации вокруг коронавируса Владимир Путин объявил апрель 2020 года нерабочим месяцем. В предыдущем выступлении президент объявлял нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля.

Многие небольшие компании вынуждены будут окончательно закрыться в течение этого месяца, считает президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе.

- Уже идет активный процесс уходов в отпуск без содержания и увольнений, - говорит он. - Ситуация патовая. Карантин до конца месяца поверг в шок. В 50-60% компаний (не считая госсектор) платить не зарплаты с чего. Вопрос серьезный не только для средних и малых бизнесов, но и для страны в целом. Несколько миллионов людей станут фактически или юридически безработными. Потерять работу могут как россияне, работающие на предприятиях, так и миллионы мигрантов, которые застряли на территории России. А что они будут делать, когда им просто покушать станет нечего, когда за душой у них нет ни копейки?

- Начнутся беспорядки и преступления?

- Конечно! Именно это, думаю, должно сейчас нас беспокоить. Меня сильно тревожит всплеск голодной безработицы. Он произойдет, если не предпринять очень радикальные меры. Одной из таких мер должна стать организация общественных работ. Это позволит платить какую-то зарплату, на которую можно будет просто поесть и не помереть с голоду. Рыть, копать, лес валить, лес чистить, пожары тушить, дороги строить и так далее. Государство должно занимать какой-то работой и оплачивать ее.

- То есть не как в Германии или Испании, где граждане ждут раздачи по 1500 евро каждому? Выплаты за потерю работы?

- Для нашей страны общественные работы было бы, наверное, более правильным подходом. Но пока ничего по этому поводу я от властей не услышал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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