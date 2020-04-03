2020-04-03T11:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи человек

За сутки в регионах диагностировали еще 601 пациента с коронавирусом
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число российских регионов, в которых зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки увеличилось. Впервые COVOD-2019 подтвердили в больницах Ингушетии и Еврейской Автономной области.

«За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода», - сообщили в федеральном Оперативном штабе.

448 из 601 новых заболевших выявлены в Москве. 34 - в Подмосковье, 17 - в Краснодарском крае, 11 - в Пензенской области, по 10 - в Ленинградской Ямало-Ненецком АО, 9 - в Санкт-Петербурге. Также число заболевших увеличилось в Ханты-Мансийском АО, Татарстане, Калмыкии, Чечне, Приморском, Хабаровском и Пермском краях крае, Крыму, Бурятии, а также Тюменской, Саратовской, Кировской, Липецкой, Брянской, Ивановской, Астраханской, Челябинской, Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской и Иркутской областях.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах», - сообщили в Оперативном штабе.

За последний месяц (первый зараженный в России был подтвержден Роспотребнадзором 2 марта) в нашей стране скончались 34 человека с подтвержденным коронавирусом. Из больницы выписаны 281 пациент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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