Коронавирус в Египте, последние новости на 3 апреля 2020 года: рекордный рост заболевших

Страна, которая уже давно стала одним из самых любимых курортов россиян, сегодня переживает не самое простое время. Последние новости про коронавирус в Египте на 3 апреля 2020 года не самые утешительные. Рассказываем, как обстоят дела в этой стране прямо сейчас и когда туда снова можно будет поехать.

Количество заболевших коронавирусом в Египте на 3 апреля 2020 года выросло до 865 человек. 201человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В том числе это один гражданин ФРГ.

58 смертей больных с коронавирусной инфекцией зафиксированы на этот момент в Египте.

Накануне египетские власти сообщили о рекордном росте зараженных COVID 19. За сутки зафиксировано 86 новых случаев. При этом пандемия в Египте развивается темпами, которые можно назвать наименьшими в мире.

Оказывать медицинскую помощь жителям страны будут мобильные госпитали. По государству распределят около тысячи таких автомобилей.

Сейчас карантин в Египте из-за коронавируса не введен, но власти не исключают такого развития событий. Госминистр информации Усама Хайкаль назвал такой вариант развития событий нежелательным.

С 25 марта в Египте действует комендантский час. Он пока действует до 8 апреля. Выходить из дома нельзя с 19.00 до 6.00, в это время не работают магазины, кафе и прочие заведения.

Авиасообщение с другими странами из Египта приостановлено до 15 апреля. Граждан России на родину доставляла компания Белавиа. Сейчас страны продолжают вывозить своих граждан из африканского государства.

Первый больной коронавирусом в Египте появился 14 февраля. У него не было никаких симптомов болезни.

Напомним, что в мире на 3 апреля заболевших коронавирусом больше миллиона, в России число заболевших достигло 3548 человек. 30 человек умерли.

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