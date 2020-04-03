"София дома и прекрасно себя чувствует": агент "Мисс Россия-2015" опровергла ее госпитализацию с коронавирусом

Утром пятницы в соцсетях появилась новость о госпитализации 26-летней Софии Никитчук, победительницы конкурса "Мисс Россия-2015". Якобы 26-летняя модель после отдыха в Куршевеле почувствовала себя плохо: у нее появились боли в горле, затрудненное дыхание и другие симптомы.

- Софию увезли в больницу, сейчас она проходит лечение и ждёт окончательных результатов анализов, - сообщили в Сети.

Дозвониться до самой Никитчук "Комсомолке" не удалось. Однако, на звонок ответила ее PR-менеджер Юлия.

- Что, в Коммунарке? Это бред. София сейчас дома и прекрасно себя чувствует. Из Куршевеля она вернулась месяц назад, так что никакая болезнь, привезенная оттуда, сейчас уже не может проявиться, - рассказала kp.ru девушка.