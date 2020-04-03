Путин поручил Мишустину устранить дефицит масок

Десять дней назад глава минпромторга Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в начале апреля российская промышленность должна выйти на объем производства медицинских масок в 5 миллионов штук в сутки. Пока этого не произошло, и президент официально поручил правительству и премьеру Михаилу Мишустину уделить этому вопросу особое внимание.

В опубликованном в пятницу списке поручений кабинету министров велено обеспечить:

- предоставление гражданам своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в мире и в России.

- наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд. Докладывать об этом – еженедельно.

- усилить работу по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и вакцин для его профилактики.

- выделить из бюджета средства на доплаты медикам.

Кроме этого Путин поручил развернуть «в медицинских организациях необходимое количество больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена коронавирусная инфекция» и сформировать «резерв необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

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