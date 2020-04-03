Путин поручил Мишустину устранить дефицит масок
Десять дней назад глава минпромторга Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в начале апреля российская промышленность должна выйти на объем производства медицинских масок в 5 миллионов штук в сутки. Пока этого не произошло, и президент официально поручил правительству и премьеру Михаилу Мишустину уделить этому вопросу особое внимание.
В опубликованном в пятницу списке поручений кабинету министров велено обеспечить:
- предоставление гражданам своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в мире и в России.
- наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд. Докладывать об этом – еженедельно.
- усилить работу по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и вакцин для его профилактики.
- выделить из бюджета средства на доплаты медикам.
Кроме этого Путин поручил развернуть «в медицинских организациях необходимое количество больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена коронавирусная инфекция» и сформировать «резерв необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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