2020-04-03T11:09:08+03:00
Экономика

Расписание поездов Сапсан будет изменено в РЖД с 7 апреля 2020 года: какой режим работы планируется ввести

Пассажирам предлагают уехать альтернативными поездами или забрать деньги. Рассказываем, как будет изменено расписание поездов Сапсан с 7 апреля 2020 года
Елена ОДИНЦОВА
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Скоростной поезд "Сапсан".Скоростной поезд "Сапсан".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С 7 апреля будет отменено 53 поезда дальнего следования, а периодичность движения еще 37 сокращена. Об этом говорится в официальном сообщении РЖД. Под сокращение попадают в том числе скоростные «Сапсаны». Между Москвой и Санкт-Петербургом будет на 3 высокоскоростных рейса туда и обратно меньше. Сейчас их 10.

Как поясняется в сообщении, расписание скорректировано с учетом того, чтобы железнодорожное сообщение между регионами не прерывалось. Отменяются только дублирующие поезда, где в связи с падением спроса на поездки заполняется менее 25% мест.

Взамен будут введены дополнительные остановки у транзитных поездов, которые следуют по маршрутам отмененных.

По данным РЖД, с 21 марта количество пассажиров снизилось более чем на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. На апрель билетов продано менее 40% от уровня прошлого года, возврат билетов на нынешний месяц в пять раз превышает прошлогодние показатели.

Что делать с билетами, уже купленными на отмененные рейсы? РЖД предлагает пассажирам уехать в те же или близкие даты на других поездах либо забрать деньги — вернут полную сумму.

При улучшении ситуации и восстановлении спроса все отмененные поезда РЖД обещает вернуть обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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