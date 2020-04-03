Уткин рассказал, что Дзюбу воровал и увел жену у друга. Что из этого правда

Когда футбол на карантине, у футболистов и журналистов появляется много времени, чтобы выяснить отношения. Известный комментатор Василий Уткин и и капитан сборной России Артем Дзюба жестко зарубились в медиа-пространстве. Это действительно бои без правил: вспоминаются разные слухи, вытаскивается грязное белье. «КП» составила гид по этой медиа-войне.

Что сказал Дзюба про Уткина

Артем Дзюба в интервью Тине Канделаки был резок. «Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола… Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале», - сказал Дзюба про Уткина.

А потом заявил, что журналист выполняет заказы известного футбольного агента Германа Ткаченко: «Он помогает Ткаченко, я слышал про эти вбросы. Это большая игра, определенным людям нужно кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым, есть Вася Уткин».

Почему Дзюба «наехал» на Уткина

Это ответ на критику. Василий Уткин в конце прошлого года очень жестко отзывался о капитане сборной России. Комментатор во время конфликта Дзюбы с фанатами встал на сторону последних, и резко критиковал форварда по делу и без.

На счет «комментирует в кафешках» Дзюба, конечно, не прав. После конфликта с Тиной Канделаки Уткин действительно не работает на «Матч-ТВ». Но у него есть несколько популярных проектов в интернете, и в футболе он продолжает считаться лидером мнений. Считается, что Уткина порой заносит, но каждое его резкое высказывание широко цитируется в медиа.

Уткин в ответ обвинил Дзюбу в воровстве

В ответ Василий Уткин вспомнил несколько старых неприглядных историй про Дзюбу. «Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга», - перечислял скандалы, в которых был замешан нынешний капитан сборной.

В них, правда, тоже не все однозначно.

Дзюба действительно украл деньги у Быстрова?

Уткин в ответ вспомнил мутную историю, из-за которой Артема Дзюбу выставили из «Спартака» в аренду в «Томь». Дело было в 2009 году. И до сих пор никто не может сказать точно, действительно ли Дзюба украл деньги у Быстрова.

Дело было так. Два футболиста жили на сборах в одном номере. Однажды Быстров заявил, что у него пропала крупная сумма денег (15000 рублей, что-то порядка 600 долларов в ценах 2009 года). Капитан команды Йиранек попросил Дзюбу вывернуть карманы, и там странным образом обнаружилась точь-в-точь эта сумма. Вскоре Дзюбу выгнали из «Спартака» в аренду в «Томь».

Артем Дзюба в составе Спартака, 2009 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Вроде бы все ясно, но до сих пор никто не может рассказать, что в реальности там было. Дзюба уверен, что его подставили. И намекал, что к этой истории причастен тренировавший тогда «Спартак» Валерий Карпин.

«Тому скандалу предшествовал другой эпизод, - вспоминал Дзюба в интервью «СовСпорту». – Мы с Вовкой слегка поцапались, выяснили отношения по-мужски… Мне потом все припомнили. Не знал, что в жизни бывают такие грубые подставы, только в кино раньше видел. С месяц почти не спал, был в каком-то трансе».

Еще были слова в интервью проекту Ильи Казакова Foot'больные люди. «То была не Володина инициатива. Это была инициатива Валерия Георгиевича Карпина, прекрасно все читалось», - рассказал Артем. С тех пор матчи против команда Карпина – самые принципиальные для Дзюбы.

Показательна и реакция Владимира Быстрова. Даже спустя десять лет он отказывается обсуждать ту историю.

Правда, что Дзюба увел жену у друга?

Слова Уткина – очень вольная интерпретация событий. Тот друг, про которого идет речь – Иван Комиссаров, вратарь, воспитанник «Спартака». Кристина никогда не была его женой. А события, про которые говорит Уткин, произошли на встрече 2012 Нового года.

Компания друзей Дзюбы отмечала праздник в коттедже, и там Артем и встретился с Кристиной. Рассказывают, что еще раньше она была знакома с Иваном, и возможно, он даже считалась его девушкой. Через несколько дней Артем и Кристина уже были парой. Чуть больше чем через год, у них родился первый ребенок. А Иван Комиссаров – до сих пор один из самых близких друзей Артема Дзюбы.

Правда, в этой лав-стори есть и темные пятна. В 2015 году папарацци сняли Артема Дзюбу целующимся со спортивной ведущей Марией Орзул. Футболисту после громкого скандала удалось сохранить брак, а в 2016 году родился второй сын.