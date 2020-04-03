Хабиб Нурмагомедов: «Люди думают, что если я чемпион, то могу позвонить президенту?»

Чемпиону мира в смешанных единоборствах Хабибу Нурмагомедову уже нельзя было молчать. Вопросов к нему об отмене накопилось столько, что нужно уже было что-то ответить. Он это сделал в интервью ESPN. «КП» выбрала самое инетерсное.

О том, что потерял Хабиб, отказавшись от боя

- Я потерял много денег, потерял много всего. Никто не потерял столько, сколько я потерял. И это не только деньги. От отказа от боя теряю только я.

О том, что готов драться в апреле

- Если они отправят мне локацию и я смогу вылететь из России, то я готов приехать в любую страну. Каждый день я пишу Дане Уайту сообщение. У меня слишком много вопросов. Я каждый день тренируюсь. Утром и вечером - в моем доме есть спортивный зал. Я непобежденный и бесспорный чемпион UFC в легкой весовой категории, но как так возможно, что за 16 дней до боя у меня нет информации о том, где он пройдет?! Даже Тони Фергюсон пару дней назад сказал: «Если я не знаю места боя, то не подпишу контракт». Это его слова, а не мои.

О том, почему не вернулся в США, а полетел в Россию

- Зачем мне было возвращаться в США, если они заявили, что на 100% в США турнира не будет? Зачем? А когда мы там тренировались, полиция приходила и говорила, что мы там не можем тренироваться.

О том, что Хабиб мог все равно прилететь на бой

- То есть они думают, что если я чемпион, то могу позвонить Путину или президенту США Дональду Трампу? Люди такие тупые. Как они себе это представляют? Я звоню главе UFC Дане Уайту, прошу его связаться с Трампом. Потом созваниваюсь с Путиным, прошу выпустить меня из страны. Потом я опять звоню Трампу и прошу впустить меня в Штаты. Это как в сумасшедшем кино.

О предложении Фергюсона отобрать титул

- Он просто глупый парень.

О том, когда состоится бой с Тони

- Я верю, что мы будем сражаться, клянусь Богом. Я не знаю, но у меня есть ощущение, что мы собираемся драться. Просто подождите. Никто не хочет этого боя, больше чем я. Клянусь.

О новой дате боя с Фергюсоном:

- Я могу провести бой в августе. Если мы победим вирус в мае, то это будет лучшим сценарием. Можем провести бой в Абу-Даби в середине сентября. Я и в апреле могу драться. Только где?

О реванше с Макгрегором

- UFC попытался сделать матч-реванш. Я говорю им: «Этот парень не заслуживает этого. Пока не заслуживает». Я могу заработать на поединке с этой курицей в пять раз больше денег, чем с Тони Фергюсоном. Большинство людей не знают о Тони Фергюсоне. А многие хотят видеть имя против имени. Но я все равно беру этот бой из-за наследия. Я выбрал этот бой. Я действительно хочу драться прямо сейчас, это не моя ошибка.

О желании Макгрегора провести совместный эфир в Инстаграм

- Он выглядит как старая проститутка, которая ищет внимания. Его время ушло. Передайте ему.