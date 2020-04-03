«ЕвроХим» работает с поправками на коронавирус

Сотрудники, которые не заняты на производстве непрерывного цикла, переведены на удалёнку. В таком же режиме работают и ветераны компании старше 65 лет. Практически полностью отменены командировки.

Пришедшим на работу дважды за смену измеряют температуру. Причем, те, кто едет на корпоративном автобусе, проходят проверку перед посадкой. Весь транспорт, который доставляет сотрудников, обрабатывают дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

Кстати, личная дезинфекция становится частью производственного процесса. На всех участках каждого предприятия есть диспенсеры для обработки рук, а контактные поверхности в рабочих помещениях обрабатываются специальным раствором каждые 2 часа. Само собой, все работают в защитных масках.

Если вдруг кто-то почувствует недомогание, то сразу - в медпункт. Начальники обязаны следить не только за работой своего участка, но и за самочувствием подчиненных. Ну, а медики предприятий тесно сотрудничают со специалистами местных районных больниц.

В столовых предприятий установлены устройства для дезинфекции воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Причем, сейчас по возможности стараются не собирать людей в столовых, а доставлять еду на рабочие места в ланч-боксах.

«ЕвроХим» не ограничивает борьбу с распространением коронавируса периметром своих предприятий – по инициативе и при содействии компании вводятся меры безопасности на всей территории городов его присутствия.

Например, Ковдорский горно-обогатительный комбинат в Мурманской области, совместно с муниципалитетом организовал ограничение на въезд в заполярный город иногороднего автотранспорта.