Везла маски в больницы: Главу "Альянса врачей" оштрафовали за нарушение закона о самоизоляции

О старте благотворительного проекта помощи медикам, которые борются с распространение коронавируса, еще неделю назад заявили в межрегиональном профессиональном союзе работников здравоохранения "Альянс врачей". С набитым масками, респираторами и другими средствами индивидуальной защиты багажником из Москвы в Новгородскую область выехала глава альянса Анастасия Васильева вместе с волонтерами. Но до места назначения они так и не доехали. На 402-километре трассы Москва-Петербург автомобиль остановили гаишники.

- В отношении Васильевой составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Последний протокол был выписан за неподчинение сотрудникам полиции. Васильева отказалась выйти из машины, которую по карантинным правилам региона должны были увести на штрафстоянку. В итоге иномарку погрузили на эвакуатор вместе с людьми.

В отношении Васильевой составили протоколы об административных правонарушенияхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не может быть мне отдали машину всего-то через 10 часов ожидания. И все это за оснащение больницы и станции скорой помощи средствами защиты, - написала в своем блоге Анастасия Васильева.

Уже сегодня в пятницу, 3 марта, в Новгородском областном суде рассмотрят протоколы об административных правонарушениях. Главная претензия к Васильевой – отсутствие прописки в Новгородской области.

30 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал дополнения к указу о противодействии распространению коронавирусной инфекции. В частности, там говорится о введении режима пребывания дома с 31 марта по 5 апреля для всех категорий граждан, «за исключением медиков, граждан, занятых на непрерывных производствах и в социально значимых организациях. Все остальные жители области могут выходить из дома лишь в крайних случаях — в магазин, больницу, а также для выгула домашних животных не далее, чем за 100 метров от места проживания.

Также глава региона дал поручение в течение следующей недели проработать вопрос электронной регистрации выхода из дома граждан, находящихся в режиме самоизоляции, и принять меры по ограничению движения иногороднего транспорта.

Тем временем в Новгородскую область из Москвы уже выехали юристы «Альянса врачей». По их мнению, штрафы выписаны с нарушением закона. И режим самоизоляции не может распространяться на доставку гуманитарной помощи.