Надо ли отстранять губернаторов в кризис и не пойти ли России по пути Северной Кореи

- Маргарита Симоновна, почему режим Чрезвычайной ситуации или Чрезвычайного положения до сих пор не введен в России? Пандемия же.

- А вы хотите, чтобы он был введен? Для начала нужно посмотреть, что подразумевает режим ЧС. Там есть много вещей полезных, но таких, которые уже сейчас введены без всякого Чрезвычайного положения. А есть некоторые вещи, которые сейчас были бы вредны и даже привели бы к хаосу. Я не военный, никогда не работала в МЧС, в правительстве.

Но вот мои предположения как журналиста. Например, режим ЧС и ЧП подразумевает первым пунктом отмену полномочий местных органов власти и раздачу этих полномочий специальным военным и иным силовым органам. Послушайте, эти органы должны быть как-то для начала созданы. Они должны понять ситуацию, получить рычаги управления. Они должны разобраться, что к чему, где какие приводные механизмы. Это - время. Времени сейчас нет. Что сейчас разумнее? Чтобы губернаторы и мэры на местах получили расширенные полномочия и действовали по своему усмотрению, по своей ситуации. Как президент и велел делать? Или же просто отменить их власть, отправить их временно на месяц на покой, и некие другие органы будут просто разбираться? Не факт, что будет лучше.

- Сегодня в России губернаторы – хорошие кризисные менеджеры?

- Очень разные. С одной стороны, множество скандалов. С другой, множество решений, которые по жесткости посильнее, чем в Москве. Посмотрите, что сделали в Чечне, в моем родном Краснодарском крае. В Краснодарском крае ездить по дорогам можно только с пропусками с сегодняшней ночи. А вчера в Краснодар уже не пускали без краснодарской прописки. Можно спорить, хорошо это, плохо, слишком это жестко или мягко. Но это решения, которые приняты, исходя из ситуации.

Точно так же краснодарские власти пролоббировали запрет в Сочи дальнейшего бронирования номеров, в Геленджике, в других курортных местах. Когда нерабочая неделя, куда все едут? Все едут в Сочи. Теперь еще в Крым. Это правильный рефлекс, чему я очень рада в обычных условиях. Но когда такая ситуация, это трудно.

В августе, когда много людей в Сочи, начинается обычный ротовирус, сходил, ручками грязными яблочко немытое взял, поел, детки виноградинку сорвали и съели. И вот вам диарея, тошнота и прочее. Так часто даже при обычном летнем ротовирусе в Сочи забиты инфекционные больницы, люди в коридорах. Не может система здравоохранения локальная справиться с огромным наплывом людей. А тут - мировая пандемия.

Каждый регион должен учитывать свои особенности. Есть города, как целые моногосударства, где большинство людей работает на одном предприятии. Фактически все население города – одно предприятие. И если там заболеет один человек, два человека, то ляжет весь город! Нужно давать полномочия региону с этим справляться. И слава богу, что это сделано.

Другое дело, что нужно следить за тем, как они с этим справляются. Вот уже три губернатора полетели. Наверное, не последние. Но есть эпизоды, когда не предусмотришь. У нас же не полицейское государство. Как могли власти Ставропольского края предусмотреть, что их главный инфекционист или эпидемиолог – скатается в Испанию, вернется и заразит всех на свете? Невозможно на каждом человеке поставить датчики… Мы не в Северной Корее, слава богу. Но безответственных граждан тоже полно.

- Может, нам стать на месяц Северной Кореей?

- Помните, нам всем нравилась фраза «свобода лучше, чем несвобода». Эта пандемия показала, что свобода лучше, чем несвобода не всегда. Иногда свобода хуже, чем несвобода. Это вопрос сопоставления угрозы и реакции на риски этой угрозы. Одно дело, когда ты в своей стране запрещаешь людям иметь шторы и громко разговаривать, просто потому что. А другое дело, когда ты вынужден запереть людей дома и не позволять им ходить туда-то, потому что иначе они просто все умрут. И полностью будет взорвана любая система здравоохранения. Никакая система здравоохранения не может быть к этому готова.

Посмотрите на США. Богатейшая страна в мире. С огромной промышленностью. Просто с невообразимыми, неограниченными финансовыми ресурсами. И уже не первый день, даже неделю в Нью-Йорке – в главном городе – медсестры и врачи вынуждены надевать на себя мешки из-под мусора, потому что больше им не в чем работать. Это потому, что США вдруг стали страной третьего мира? Нет, не стали. Просто потому, что эта пандемия захлестывает, как цунами, перекрывает любое сопротивление. Не может государство быть готовым к этому, как показал этот коронавирус. Тогда приходится закрываться, принимать другие меры.

Если бы у нас были госпитали через каждые 15 метров, и 50% населения работали в медицине, тогда можно было бы сказать: ничего страшного, справимся и так. Будем по-прежнему ходить в кафе и рестораны. Но так нет ни в одной стране мира. И быть не может. Поэтому мы должны смириться с этими трудностями. Другое дело, как сейчас не допустить экономического коллапса, я имею в виду с точки зрения обычных людей, которых начнут увольнять, сокращать.

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